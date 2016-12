ESCAPARON EL JUEVES

Sigue la búsqueda de los presos que se fugaron de la comisaría de Parque Barón el jueves.

Fuentes policiales y del Ministerio confirmaron a Info Región que el escape se produjo el jueves por los fondos de la seccional, ubicada sobre Siritto, a metros de Juan XXIII. Ratificaron que uno fue recapturado y que aún hay tres prófugos. Los efectivos presentes al momento de la fuga fueron alejados de sus funciones.

El jueves se fugaron cuatro presos de la comisaría de Parque Barón, ubicada en Siritto 84, a metros de la avenida Juan XXIII. Fuentes policiales y del Ministerio de Seguridad bonaerense confirmaron a Info Región que por estas horas lograron recapturar a uno de los reos, pero que los otros tres aún siguen prófugos.







Si bien circuló la versión de que los calabozos de la dependencia no tendrían rejas por una orden judicial previa, que esa haya sido la razón que facilitó el escape no pudo ser confirmado por las autoridades. No obstante, sí admitieron a este medio que “había un problema de superpoblación”, como en otras cárceles del Conurbano.



“Preventivamente los efectivos que estaban al momento de la fuga pasaron a un alejamiento de sus funciones, pero su futuro se dispondrá más adelante en base a la investigación ya que eso lo dispone Asuntos Internos”, señalaron.



Por estas horas se busca intensamente a los tres prófugos, que podrían estar por la zona. Es por eso que se espera que el juzgado o la fiscalía emitan un identikit en las próximas horas.



La causa fue caratulada como “evasión” e interviene la UFI 12 de Lomas de Zamora, a cargo del fiscal Fernando Semisa, y el juez de Garantías 8, Gabriel Vitale. Info Región se hizo presente en la dependencia policial, donde no confirmaron ni desmintieron los hechos, mientras en un escritorio a vista de todos se podían observar las fichas de algunos detenidos, presuntamente aquellos que ya no estaban tras las rejas.



Cintia Vespasiani