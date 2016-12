GANANCIAS

El oficialismo destacó el “consenso” alcanzado para reformar Ganancias

Bazze y Rodríguez Machado destacaron el acuerdo alcanzado para reformar Ganancias. Recalde criticó con dureza la nueva Ley.

El diputado radical Miguel Bazze y la senadora macrista Laura Rodríguez Machado ponderaron la Ley sancionada esta semana en el Congreso porque está “dentro de la racionalidad”. Siguen las duras críticas del FpV.

“Desde el radicalismo habíamos planteado la necesidad de buscar acuerdos de esta naturaleza. Lo peor que podía hacer el Ejecutivo era cerrarse al diálogo y el abrir una instancia de negociación con los gobernadores, con la CGT y todos los sectores que participaron, era lo mejor para llegar a un acuerdo”, subrayó Bazze en diálogo con Info Región.



Recalcó que “la dirección en la que se avanzó es muy buena” y resaltó que con la Ley aprobada “no se produce una situación financiera complicada para el Estado nacional ni para las provincias”.



Consenso. “Es un gran paso. Siempre dijimos que íbamos a ir a buscar el consenso y lo logramos”, recalcó, por su parte, la titular del bloque macrista en el Senado, Laura Rodríguez Machado, al destacar el acuerdo entre el Gobierno y la CGT para reformar el impuesto a las Ganancias. La nueva iniciativa eleva el mínimo no imponible para los trabajadores casados y con dos hijos hasta los 37 mil pesos en bruto, entre otros aspectos.



La senadora valoró que el nuevo acuerdo “contempla también los intereses de las provincias, cuestión que el proyecto anterior no lo previa”. “También incluye a los bloques políticos por lo cual va a ser un buen fin de año tanto para los trabajadores, como para los estados provinciales y el Gobierno nacional”, enfatizó en declaraciones a este medio.



“Látigo y billetera”. En tanto, desde el Frente para la Victoria, el jefe de la bancada, Héctor Recalde, criticó duramente la reforma al asegurar que “es mala” y “hace recaer todo el peso del costo fiscal sobre los trabajadores”.



En diálogo con Info Región, consideró que la modificación al impuesto sale “forzada” y lamentó la caída del proyecto opositor. “Todo pasa porque este es un gobierno neoliberal y acá hubo una transferencia regresiva de la renta nacional en favor de los grupos más concentrados y esta es la mejor explicación de porqué este impuesto sale así, forzado”, criticó.



“En general, usaron mucho látigo y billetera en varias cosas. La CGT a lo mejor no pudo conseguir más, pero nuestro proyecto era mucho más beneficioso para los trabajadores. Lamentablemente este es peor para los trabajadores, los jubilados y los monotributistas”, completó.