RUGBY

Gómez Cora: “Se termina un año inolvidable”

El ex Lomas Athletic destacó lo hecho durante la temporada. (Foto: UAR)

El entrenador de los Pumas 7s destacó el 2016 “importantísimo” que vivió, con la “muy buena” participación que desarrollaron en los Juegos Olímpicos, donde la disciplina se desarrolló por primera vez. “Nuestro principal objetivo es desarrollar jugadores”, señaló, en diálogo con Info Región.

Santiago Gómez Cora vivió un año difícil de borrar de su memoria, debido a que fue protagonista de la primera edición del rugby seven dentro de un Juego Olímpico, en Río de Janeiro.



“Fue un año importantísimo, sobre todo por lo ocurrido en Brasil, que era el cierre de un ciclo que habíamos arrancado tres años atrás, con la preparación para llegar a nuestro sueño de la mejor manera posible. El 2016 será inolvidable por haber sido parte de la primera edición, aunque seguro vengan aún mejores”, expresó el ex Lomas Athletic, en diálogo con Info Región.



Olímpicos



Gómez Cora comandó al plantel argentino que desarrolló una buena tarea durante el torneo, donde cayó en los cuartos de final ante Gran Bretaña en tiempo suplementario, mientras que concluyó su participación en el sexto lugar.



Con respecto al análisis del trabajo realizado en la competencia, comentó: “En lo deportivo fue positivo, nos faltaron resultados por ser un equipo nuevo, desde el cuerpo técnico hasta los jugadores tuvimos que aprender a cerrar partidos, pero en cuanto a lo rugbístico fue una participación muy buena”.



Más allá de lo que indican los números, el entrenador no pierde el foco: “Nuestro principal objetivo siempre es desarrollar jugadores y festejamos el hecho de que varios chicos pasaron a Jaguares, por ende tenemos que compensar un poco, porque buscamos resultados, pero hacemos el hincapié en el desarrollo”.



“Cuando se cumplen estas dos fases, generamos cosas buenas como por ejemplo lo que fue la clasificación a los Juegos Olímpicos y la buena participación que hicimos en el certamen”, manifestó el ex jugador de la especialidad.



Recambio



Una vez finalizada la competencia en Río de Janeiro, el plantel de seven argentino ingresó en una etapa de modificaciones en cuanto a nombres, debido a la búsqueda de formación de nuevos profesionales por parte del cuerpo técnico,



En ese sentido, el entrenador indicó: “Este ciclo nuevo de cuatro años tiene en vistas a Tokio 2020, al igual que lo hicimos antes, cuando tomamos jugadores sin tanto reconocimiento, pero que fueron tomando protagonismo hasta ser valorados en la actualidad”.



“Se siente el cambio y cuesta, pero cuando uno arranca ya sabe que en los seleccionados se cumplen ciclos y la prioridad es darle jugadores al XV, así que ya lo sabemos de antemano”, añadió.



Teniendo en cuenta las cualidad del nuevo grupo, el ex jugador mencionó: “Está muy bueno porque son chicos con ganas de crecer, de cumplir sus sueños, así que es lindo trabajar con jugadores así para ayudarlos a mejorar lo que les falte”.



El circuito



Los Pumas Seven iniciaron su participación en el circuito mundial 2016/17 con resultados irregulares, ya que no alcanzaron la pelea por el oro en ninguno de los dos torneos disputados hasta el momento (11º lugar en Dubai y décima posición en Ciudad del Cabo).



“Las dos primeras etapas nos llevaron a tres años atrás, porque faltan ajustar detalles como para ganar los partidos jugando de igual a igual contra todos. Sabemos cuál es el camino y hay que arrancar de nuevo, con otras aspiraciones de las que veníamos teniendo”, concluyó Gómez Cora, en charla con este medio.



GR de la redacción de Info Región.