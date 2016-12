PRESUPUESTO

Costa vaticinó que 2017 “será el mejor de los últimos 50 años”

Costa vaticinó que 2017 “será el mejor de los últimos 50 años”.

Tras la aprobación del Presupuesto, el senador provincial por el macrismo aseguró que el próximo año Buenos Aires va a tener “obras en todos lados”.

El presidente del bloque Cambiemos en el Senado bonaerense, Roberto Costa, manifestó sus expectativas de cara a 2017 en base al presupuesto aprobado por la Legislatura en la última semana.



“Presentamos un presupuesto que era más ambicioso porque pretendíamos realizar un endeudamiento para dedicarlo todo a obras de infraestructura para el año que viene, teniendo en cuenta la deuda social que tiene el Gobierno de Buenos Aires para con sus ciudadanos”, señaló el legislador en diálogo con Info Región.



Teniendo en cuenta que la negativa de la oposición con respecto a la “deuda excesiva” terminó reduciéndola a casi la mitad, cargó contra el PJ: “Ellos se endeudaban para pagar gastos fijos y nosotros nos queríamos endeudar para hacer obras”.



Por ello, el senador cuestionó que “en vez de pensar en la gente, pensaban en la situación de que las obras no se hagan”.



Resaltó, asimismo, “la paciencia de la Gobernadora (María Eugenia Vidal) en todo momento, que se la transmitió a su equipo para poder intercambiar opiniones, recibir ideas y consensuar lo más que se pudo durante 100 días, para poder llegar a esto que no es lo mejor, pero es lo que se pudo”.



“Nos achicaron el endeudamiento de una manera importante, pero igual nos va a permitir invertir cerca de 30 mil millones de pesos en obras, que se va a notar y va a generar sin lugar a dudas empleo, entre directo e indirecto, para 100 mil personas, según el cálculo del Ministerio de Economía”, confió Costa.



Balance. En ese marco, se refirió al manejo que tuvo la Provincia durante este año en materia económica y destacó: “Recuperamos bastante la situación de los gastos innecesarios que había, porque ya no hay más sobrefacturaciones, todo el mundo se puede presentar en las licitaciones, paga a precio real y no las facturas truchas que se pagaban en otro momento”.



“Esto hizo que podamos tener una situación controlada y además estamos dando la pelea por el Fondo del Conurbano, que cuando tengamos el fallo a favor de la Corte Suprema todo va a cambiar para Buenos Aires de una manera real”, señaló el senador.



Expectativas. Además de sostener que 2016 “fue mucho mejor con respecto a los 12 años anteriores”, Costa vaticinó que “2017 va a ser el mejor de los últimos 50 años de la Provincia, mínimo”.



“Vamos a estar con obras en todos lados, como rutas, escuelas, hospitales, saneamiento, y entre el fondo municipal de infraestructura y lo que tenemos preparado van a ser más de 35 mil millones de pesos destinados a eso”, subrayó.



PR de la Redacción de Info Región.