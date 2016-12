FUTSAL

Escande y un año con “sensaciones encontradas”

El Taladro retomará los entrenamientos la primera semana de febrero. (Foto: Futsal Banfield)

El capitán de Futsal Banfield lamentó no pelear por el ascenso a la máxima división del Futsal metropolitano, aunque celebró el rendimiento del segundo semestre. Además, ante la asunción de Emanuel Santoro como entrenador en la temporada 2017, opinó: “Su designación ha sido un gran acierto”.

El primer equipo de Futsal Banfield terminó un año lleno de competencia con un análisis que conlleva la posibilidad trunca de volver a la primera división, en tanto que cuenta como positivo un semestre final donde encontraron el funcionamiento y los números.



“Tanto a mi como al resto de los chicos nos dejó sensaciones encontradas. El hecho de no haber conseguido el ascenso y quedar fuera de la pelea casi a mitad de año, la verdad que te deja una sensación de negatividad, de que no se trabajó bien. Y por otra parte, si uno ve el rendimiento del último semestre, queda la sensación y la tranquilidad de que hicimos bien las cosas”, desarrolló Santiago Escande, en dialogo con Info Región.



En esa línea, en torno al desenlace del certamen, continuó: “Perdimos dos partidos nomas y sumamos mucho. Pero quizá si hubiéramos reaccionado un poco antes, hubiésemos sido protagonistas sin duda”.



Buenas y malas



El año posterior al descenso comenzó con una fuerte renovación de nombres que determinó un comienzo de temporada no tan positivo.



“En un deporte como este, la renovación influye muchísimo. Este es un deporte muy táctico y vos necesitas saber la manera de actuar que tienen tus compañeros dentro de la cancha. Los jugadores que vienen de afuera tienen que adaptarse a una idea de juego ya instalada. Y el hecho de que en Banfield se renueve la mitad del plantel todos los años, deja en claro porque los primeros semestres son muy flojos y los segundos semestres son excelentes”, explicó el capitán albiverde.



Por otra parte, entre las buenas, el grupo sumó juveniles a sus líneas a partir del buen trabajo que se realizó en las divisiones inferiores. En ese sentido, valoró: “Se promovieron muchos jugadores a primera división. La verdad que se hizo un muy buen año en inferiores. Se trabajo seriamente y la actividad creció mucho. En un pensamiento personal, creo que los profes de inferiores están para formar y promover jugadores más que para ganar campeonatos”.



Cambio de mando



La decisión de Ezequiel Gazzo de no continuar en la institución (asumió el mando en Pinocho) invitó a los dirigentes a designar como próximo director técnico del equipo a Emanuel Santoro, hombre referente en el trabajo con las inferiores que se coronó campeón con la reserva y la cuarta división.



En ese contexto, Escande aseguró: “El hecho de que a Ema (Santoro) le haya llegado la oportunidad de dirigir la primera de Banfield para mi es una alegría inmensa. Es una persona que aprecio muchísimo, tanto a él como a los integrantes de su cuerpo técnico. Creo que le llega la oportunidad en su mejor momento. En una etapa más madura y ya afianzado como DT de este deporte. Sé que lo vive con pasión los 365 días del año. Su designación ha sido un gran acierto. Después los que mandan son los resultados, pero si bien no nos hemos sentado a charlar todavía, creo que va a tener un proyecto interesante desde todo punto de vista”.



Por último, en contacto con este medio, el capitán de Banfield apuntó: “La verdad es que hoy nos encontramos en una etapa de cambio con la llegada de un nuevo cuerpo técnico. Habrá que ver las pretensiones que tienen, la idea de juego, como se conformara el grupo y ahí empezaremos a analizar la situación”.



LNR de la Redacción de Info Región.