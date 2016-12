LANÚS

“Es una actitud antidemocrática", sostuvo Montero sobre el retiro del recinto del massismo y el macrismo.

El titular del bloque del FpV en Lanús, Héctor Montero, criticó a los concejales del massismo y de Cambiemos que no quisieron tratar la resolución para pedir la liberación de Milagro Sala en la última sesión.

El presidente del bloque de concejales del FpV de Lanús, Héctor Montero, repudió la “actitud antidemocrática” del Frente Renovador y del macrismo local, que se retiraron del recinto al momento de tratar una declaración sobre la situación de Milagro Sala.



“Lo dejaron para el final de la sesión adrede y con la intención de que suceda lo que sucedió, que es que se retiraron todos los concejales de todos espacios políticos y sólo quedó el presidente del Concejo (Marcelo Rivas Miera)”, cuestionó el edil kirchnerista en diálogo con Info Región.



“Así que debimos expresar en soledad nuestro repudio ante la situación que atraviesa Milagro Sala”, señaló Montero y advirtió que “es una actitud antidemocrática, porque en ningún momento se planteó que las causas no continúen, por más que parezcan armadas”.



“Al menos que se queden para votar en contra, o hacer un debate en sesión, pero evidentemente como no tenían ningún argumento se levantaron y se fueron, cuando deberían estar en defensa de lo que es el sistema democrático y el funcionamiento de las instituciones”, disparó el concejal.



En ese sentido, consideró que “esto hoy le pasa a Milagro Sala y seguramente en el futuro le va a pasar a muchos dirigentes políticos y sociales, así que como representantes del pueblo de Lanús se debe privilegiar el orden democrático y la Constitución nacional”. “Lamentablemente tuvimos esta realidad, que es absolutamente bochornosa”, añadió.



Frente Renovador. Asimismo, sostuvo que “sorprendió” la situación de parte del massismo. “Esperábamos otra actitud por parte de los concejales del Frente Renovador, que dicen no ser oficialismo, pero acá demostraron lo contrario”, manifestó.



“Estos temas están más allá incluso de Milagro Sala, esto es una defensa de los derechos de los argentinos y del sistema judicial en general”, completó Montero.



