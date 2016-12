NACIONAL B

Vombergar: “Nos viene bien el descanso”

El plantel de Los Andes tiene licencia hasta el 3 de enero.

El goleador de Los Andes celebró su semestre que lo ubica como uno de los puntos altos del equipo, en tanto que, de cara al próximo año, explicó: “En enero arrancamos devuelta con una pretemporada, en la que buscaremos mantener lo que hicimos en los últimos partidos”.

Los Andes culminó la primera etapa del campeonato del Nacional B y transita días de descanso previo a comenzar con la pretemporada el 3 de enero. En esa línea, el triunfo como local 1-0 sobre San Martín de Tucumán les permitió al plantel comenzar las vacaciones con una sonrisa y otro semblante frente a la continuidad de las acciones.



Al respecto, Andrés Vombergar destacó: “Nos trajo un poco de alivio el triunfo, sirvió para revalidar el trabajo que veníamos haciendo, por suerte se dio y nos fuimos al descanso con otra cara”.



“Veníamos haciendo buenos partidos con Chacarita, Nueva Chicago e Instituto de Córdoba (empató los tres 1-1), merecíamos un poco más, pero el fútbol es cambiante y a veces no se da como uno espera”, mencionó, en diálogo con Info Región.



En levantada



Luego de un comienzo poco alentador de la mano de Marcelo Barrera (un triunfo en cinco fechas y eliminación de la Copa Argentina), quien debió dejar el cargo por los resultados adversos, al plantel albirrojo empezó a demostrar síntomas de mejora de la mano de Aníbal Biggeri, lo que le permitió salir de la última posición.



En esa línea, el delantero albirrojo expresó: “Estamos teniendo una mejora respecto a los primeros partidos de Aníbal, vamos de menor a mayor. El equipo tiene una idea clara de juego, si bien por momentos nos cuesta mantener el ritmo, con Chacarita, Instituto y Chicago tuvimos buenos pasajes, asimismo hay partes en que nos planchamos y es algo a corregir en la pretemporada, eso y otros aspectos”.



Además, el ex Fénix puntualizó en el funcionamiento del equipo de mitad de cancha hacia adelante: “Con el Chapu (Cristian Bordacahar) se hacen las cosas mucho más fáciles, levantó mucho su nivel. Vamos aceitando el funcionamiento en ataque con Ramiro López, (Saúl) Nelle y Mendieta que entra en el segundo tiempo, también (Emanuel) Moreno, sumado a Marcos (Britez Ojeda) que maneja todo en el medio. De a poco encontramos un buen funcionamiento y en la pretemporada buscaremos trabajar para sostenerlo durante todo el partido”.



Balance individual



Vombergar llegó a la institución de Lomas de Zamora sobre el final de la pretemporada que encaró Barrera como entrenador. En principio, el atacante comenzó a sumar minutos desde el banco hasta que, con el arribo de Biggeri, agarró la titularidad y a fuerza de goles (con siete tantos es el máximo artillero del grupo) nunca la soltó.



En sintonía, valoró: “Fue un buen semestre, si bien en un principio costó ganarme un lugar porque arranqué sin una pretemporada, de a poco el equipo fue encontrando su rumbo y cuando me tocó entrar lo supe aprovechar. Lo soñé en un momento, pero no lo esperaba por cómo se habían dados las cosas en un principio. Me pone feliz la confianza del técnico y espero seguir así”.



Receso



El plantel se encuentra descansando hasta el tres de enero donde retomarán los entrenamientos en el Eduardo Gallardón, luego, el ocho, viajarán a Balcarce donde realizarán la parte más fuerte de los ejercicios.



“Viene bien el descanso, tuvimos en un mes casi siete u ocho fechas. Si bien es corto siempre sirve, en enero arrancamos devuelta con una pretemporada en la que buscaremos mantener lo que hicimos en los últimos partidos”, concluyó el atacante, en charla con este medio.



LNR de la Redacción de Info Región.