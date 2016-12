VÓLEIBOL

“Apostar a más”, el objetivo de Scarpin para el 2017

Lomas retomará la acción en la Liga el 12 de enero cuando enfrente a Alianza (Foto: Lomas Vóley).

El central de Lomas celebró la coronación en la Copa ACLAV como cierre del año, al tiempo que anticipó lo que se vendrá cuando retomen la actividad a principios de enero: “La mentalidad y la idea es seguir empujando, intentando para conseguir mejores resultados”.

Lomas Vóley inició su descanso en el que pretenden recobrar fuerzas para retornar a la actividad con la misma efectividad que culminaron el 2016. En ese sentido, luego de cosechar el primer título de la institución en la historia a nivel nacional con el triunfo en la Copa ACLAV, los conducidos de Marcelo Silva intentarán no detener la marcha y apuntar al Presudamericano y la Liga Argentina.



“Nos fuimos muy contentos por cerrar el año campeones con la Copa ACLAV que después de la Liga es lo más importante que se juega en el año. Se nos escapó el primer puesto de la fase regular, pero lo revertimos con la coronación”, señaló Maximiliano Scarpin, en dialogo con Info Región.



El título



Luego de imponerse a Bolívar en semifinales (dieron vuelta un marcador adverso de 2-0) y Alianza de Jesús María (3-0) en el partido definitivo, Lomas logró alzarse con el título que rompió con la sequía de años.



Ante las causas que le permitieron al equipo coronarse, Scarpin indicó: “Fuimos constantes, no dejamos de entrenar nunca hasta el último día y eso hizo la diferencia. Era algo pendiente conseguir un título, más allá de los metropolitanos queríamos algo a nivel nacional. No era un peso, pero si nos da mucha satisfacción”.



Además, pensando a futuro y la importancia de levantar una Copa, agregó: “Es una cuota de confianza para lo que viene, con el descanso del receso, el 2017 se va a venir mejor que el año que pasó”.



Buen inicio



La primera parte de la temporada ubicó a los conducidos por el Negro Silva como protagonistas de la Liga (terceros a un punto del líder, Bolívar), finalistas en la Copa Máster y campeones en la Copa ACLAV.



“El balance es súper positivo, esperemos en el 2017 apostar a más. La mentalidad y la idea es seguir empujando, intentando para conseguir mejores resultados”, sentenció Scarpin, en contacto con este medio.



LNR de la Redacción de Info Región.