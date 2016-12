PRIMERA B

Taraborrelli afirmó que deben “confiar” en Vicentín

El dirigente albirrojo analizó el presente del club.

El vicepresidente primero de Talleres de Remedios de Escalada explicó que decidieron la continuidad del entrenador porque es un “hombre del club” y saben que “trabaja bien”. “El plantel necesita un marcador central”, indicó, en diálogo con Info Región.

Talleres de Remedios de Escalada cuenta con la confirmación que Daniel Vicentín continuará siendo el entrenador del equipo durante el 2017, en el que finalizará el certamen de la Primera B (se ubica anteúltimo con 16 unidades).



En ese sentido, Alejandro Taraborrelli manifestó su visión sobre la decisión tomada: “Es un hombre del club que ya había estado en otra oportunidad (ayudante de campo de Osvaldo Ruggero) y viene de ser parte de la Reserva en los meses pasados. Sabemos que trabaja bien y hay que confiar en él para no hacer locuras con otros entrenadores que no dan resultados”.



“Ricardo Rodríguez no pegó en el plantel y quizás no tenía a los jugadores indicados para el juego que buscó implementar, por lo que no salió bien su contratación, aunque estamos agradecidos”, señaló el vicepresidente primero, en diálogo con Info Región, sobre la estadía del Negro en el club.



Balance futbolístico



Talleres realizó un año con dos semestres opuestos, ya que en el primero desarrolló un buen torneo que lo ubicó en el sexto lugar con 28 puntos, mientras que el segundo fue negativo, con la racha de no haber sumado puntos cuando salió de Escalada (cayó en los nueve cruces que disputó en condición de visitante).



Con respecto a lo demostrado por el albirrojo, Taraborrelli sostuvo: “El envión del ascenso y del juego que desarrollaba el equipo siguió en la Primera B, mientras que en la segunda parte del año, a pesar de traer refuerzos, el equipo anduvo mal”.



“Sin todas las lesiones que sufrimos, con seis operaciones (cuatro de ligamentos cruzados y dos de tendón de Aquiles), no tengo dudas de que actualmente contaríamos con una mayor cantidad de puntos”, lamentó el dirigente.



Institucional



El Tallarín, al igual que la gran mayoría de los elencos del ascenso, sufrió inconvenientes económicos durante la temporada, debido a las irregularidades que surgieron desde AFA sobre lo que les debía abonar a cada uno de los clubes.



En consecuencia, el directivo aseguró: “Fue un año difícil, ya que cobramos nueve cuotas y media de las doce que deberíamos haber recibido. Se da en todos los clubes del país, pero, por ejemplo, en el caso de los equipos grandes, los ingresos por derecho de televisación ocupan solo una parte del presupuesto”.



“En un club serio como el nuestro, desde lo económico, ese dinero es el 90 por ciento. Cuando no nos pagaron, debimos recurrir a cuestiones extraordinarias que no son fáciles de conseguir”, resaltó.



Lo que viene



El plantel albirrojo quedó licenciado luego del último partido del semestre y volverá a las prácticas durante los primeros días de enero, con el objetivo de cambiar el rumbo futbolístico de lo mostrado hasta el momento en el certamen.



“Como mínimo, Talleres necesita un marcador central, porque cada vez que hubo alguna baja se nos complicó. Además, en cuanto a la planificación aún no tenemos definido el lugar ni la fecha de la pretemporada”, concluyó Taraborrelli, en charla con este medio.



GR de la redacción de Info Región.