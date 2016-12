NAVIDAD

Las ventas en Navidad cayeron un 2,1%

Las ventas por Navidad cayeron un 2,1 por ciento.

Así lo indica el informe de la CAME, que precisa que “si bien se vendió menos” que el año pasado, “se pudo ver un público más activo en consumo de lo que estuvo a lo largo del año”.

Las ventas por Navidad cayeron un 2,1 por ciento, según informó la Cámara Argentina de la Mediana Empresa (CAME). En contraposición a los informado por Fedecámaras, la entidad señaló que “se registró un dinamismo dispar este año y hubo un declive, medido en cantidades, frente a la misma fecha del año pasado”.



De todos modos, “se pudo ver un consumidor más activo ayudado por medidas para estimular el movimiento comercial”. A pesar de la caída, para muchos comercios el resultado fue mejor de lo esperado. Es que si bien se vendió menos que en la Navidad 2015, “se pudo ver un público más activo en consumo de lo que estuvo a lo largo del año, cuando la pérdida de poder adquisitivo afectó las posibilidades de gasto familiar”.



Como medidas que incentivaron el consumo, enumeraron la exención de Ganancias en el aguinaldo, el bono compensatorio a jubilados, el plus salarial asignado por el sector privado, el Ahora 18, el Ahora 12 y los acuerdos CAME-ATACyC para dar 12 cuotas sin interés. “Si bien no alcanzó para superar los guarismos del 2015, permitió darle liquidez y movimiento al comercio en la fecha más esperada del año”, apunta el informe.



“El comportamiento general de esta navidad fue de gastar y regalar, pero ahorrando todo lo posible. Eso implicó que aquellos comercios con promociones agresivas, tipo 2x1, 3x2, o 30%-40%-50% off, estaban llenos de gente, mientras que aquellos sin ofertas, vacíos”, indicaron desde la CAME, al tiempo que destacaron que “los planes de cuotas sin interés fueron muy propicios para activar la venta, a pesar que había consumidores que finalmente optaban por plazos más cortos para no sobrecargar sus tarjetas”.



Por rubros, lo más destacado pasó este año por ‘Jugueterías y Librerías’, y ‘Videojuegos, consolas, accesorios e informática’. También fue bastante activa la venta de indumentaria y calzado infantil, que si bien finalizó por debajo del año pasado, recuperó bastante dinamismo en relación al poco movimiento que mantuvo desde enero.





El ticket promedio se ubicó en 530 pesos, 23,2% por encima de 2015. “Con una inflación anual que promedió el 40%, queda en evidencia que la venta en esta oportunidad obligó a muchos comercios a bajar precios y ceder rentabilidad a cambio de obtener liquidez y captar demanda”, señalaron.MDA de la Redacción de Info Región