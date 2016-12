RUGBY

Menéndez concluye un 2016 con “mucho ritmo”

El hombre del tricolor durante su participación en el seven. (Foto: UAR)

El tercera línea de Lomas Athletic destacó el “orgullo” de haber vestido la camiseta argentina, y remarcó la “buena” segunda parte del año que desarrolló con Lomas Athletic, luego de un primer semestre con un “sabor amargo”. “Crecí como jugador y me consolidé en los equipos de los que participé”, mencionó, en diálogo con Info Región.

Nicolás Menéndez transita los días finales de un 2016 en el que tuvo actividad con Lomas Athletic, a lo que se sumó un certamen disputado con Argentina XV (fueron campeones) y la presencia en el Circuito Mundial con los Pumas 7s.



Con respecto al balance de la temporada, el tercera línea manifestó: “Viví un año con mucho ritmo, si no me tocaba jugar con el seven, lo hacía con el club o con Argentina XV, por lo que siempre tenía actividad en alguna competencia, así que fue bastante exigente pero disfrute cada lugar donde me tocó estar”.



“Para cualquier jugador es un orgullo el hecho de vestir la camiseta de cualquier equipo argentino y aún más si es para jugar a un nivel tan alto como el que lo hicimos durante el año”, valoró el hombre del Tricolor, en diálogo con Info Región.



El Fundador



El foward presenció un año irregular de Lomas Athletic, debido a que el equipo tuvo una primera parte del año en la que se quedó fuera del Top 14, aunque el rendimiento se elevó en el cierre del 2016 y no cayó en ningún partido de la Reubicación, por lo que se coronó campeón del Grupo 1.



En ese sentido, Menéndez comentó: “Quedamos con un sabor amargo por no haber clasificado a la máxima competición, como lo habíamos hecho en años anteriores. Hicimos una muy buena segunda parte del año y ahora ya tenemos la cabeza puesta en llevar a cabo un mejor 2017”.



Elencos nacionales



El tercera línea contó con la posibilidad de vestir la camiseta albiceleste en los Pumas 7s (en el circuito Mundial) y con Argentina XV (fue parte del equipo que logró la American Pacific Challenge, en Montevideo).



En consecuencia, el foward analizó lo realizado: “Logré continuidad en el seven y sumé experiencia para aprender en esa modalidad del juego, mientras que en Argentina XV me quedé conforme con mi rendimiento e hicimos un buen torneo en lo grupal”.



“Mi mejor momento del año se dio en el torneo de Sidney (el cuarto del circuito mundial 2015/16), debido a que fue el certamen que más disfruté como jugador”, puntualizó el de Lomas Athletic.



Lo individual



El tercera línea concluye un año que lo vio debutar en la especialidad de seven y le dejó buenos momentos en cuanto al nivel demostrado específicamente desde el juego, con rendimientos positivos en los elencos de los que fue parte.



“En lo personal tuve un buen 2016, con bastante continuidad de juego, que me dio la posibilidad de crecer como jugador y consolidarme en los equipos que integré durante la temporada”, concluyó Menéndez, en charla con este medio.



GR de la redacción de Info Región.