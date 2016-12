NUEVO EP

Hay nuevo material de Nine Inch Nails disponible

La banda, nacida en Ohio y liderada por Trent Reznor, dio a conocer en las últimas horas un nuevo EP, 'Not The Actual Events', con cinco canciones. Esta producción es la sucesora de Hesitation Marks, que data de 2013. Dale "play" y escuchá lo nuevo de NIN.

