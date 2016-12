COBRANZA DE LUMINARIAS

Magnaghi: "Hay un Estado que parece verdugo de los vecinos”

Así se expresó el edil kirchnerista sobre el cambio en el cobro del alumbrado público, que será incluido directamente en las facturas de Edesur del distrito. “El Municipio tiene que ser transparente con el vecino”, reclamó.

El concejal del FpV de Lanús Gustavo Magnaghi criticó duramente el convenio firmado entre el Municipio y Edesur para que el alumbrado público de la Tasa de Servicios Generales pase a pagarse directamente por medio de la empresa.



“Están delegando en un convenio con terceros el cobro de algo que es una tasa natural de la Comuna y de la que se tiene que encargar el Municipio”, aseveró Magnaghi en diálogo con Info Región.



Asimismo, cuestionó que el proyecto “en los vistos y considerandos habla de que el Municipio tiene un mal sistema de cobranzas, que no tiene la capacidad de hacer un cobro exitoso”. “Que haya un candidato a intendente, sea electo, y después cuando tiene que hacer las cosas que tiene que hacer el Municipio diga que no estás capacitado y se lo des a un tercero, me hace pensar en varias cuestiones, como que son inoperantes, que les dan negocios a sus amigos y varias cosas más”, advirtió.



Cláusula. Magnaghi explicó que ahora “si uno no puede pagar la Tasa de Servicios Generales y quiere dejarla pendiente para pagarla el próximo bimestre o entrar en una moratoria, no puede porque tiene la obligación de pagarla porque la luz se la cortan”.



“El Municipio tiene que ser transparente con el vecino, no puede ser la parte contraria”, sostuvo el concejal kirchnerista y cuestionó que también “pusieron una cláusula que dice que si el vecino no quiere pagar las luminarias en la factura de Edesur, tiene que ir a la empresa y hacer un trámite para renunciar”.



“No deber ser así, porque eso es una carga al vecino que la tiene que absorber el Municipio, que lo tiene que beneficiar y allanarle las cuestiones, no agravárselas. Sino estamos en un Estado que parece el verdugo del vecino”, completó.



