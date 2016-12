REPRESIÓN EN JUJUY

“Hay una situación de violencia política-institucional gravísima”

Pignocco calificó como "indignantes" los hechos ocurridos la semana pasada en Jujuy.

Para Juan Manuel Pignocco, la represión policial en Jujuy a dirigentes kirchneristas “es parte de una lógica del Gobierno nacional”, que “se viene repitiendo desde el principio de la gestión de Macri”.

El senador bonaerense del FpV Juan Manuel Pignocco opinó sobre los hechos de violencia que se vivieron la semana pasada en el juicio a Milagro Sala, cuando la Policía jujeña reprimió a legisladores kirchneristas.



“Fue una situación desesperante de ver cómo a uno lo afecta desde lo personal, pero desde lo político es indignante, es para tomar nota, es parte de una lógica del Gobierno nacional”, aseveró Pignocco en diálogo con Info Región, y planteó que “cuando uno habilita la represión desde el primer minuto no va a poder controlar a las policías provinciales, que encima siempre fueron muy represivas”.



En ese sentido, se refirió a la repercusión que tuvieron estos hechos en el Senado bonaerense: “Nosotros logramos sacar por unanimidad un repudio a la represión sufrida por los miembros de nuestra agrupación y de otras agrupaciones, donde hablaron los presidentes de todos los bloques repudiando el accionar de la policía de Jujuy, estando atentos para que no suceda, pero la verdad que es una situación que se viene repitiendo desde el principio de la gestión de Macri”.



Nuevo contexto. “El 4 de enero de este año estábamos en la Plaza Moreno de La Plata, acompañando el reclamo de los cooperativistas despedidos y que fueron totalmente reprimidos por la Policía Bonaerense; y ahora cerramos el año con otra represión, en otra provincia pero también hecha por la Policía provincial”, mencionó el senador.



Por ello, consideró que “el Gobierno no toma cartas en el asunto”. “Nosotros hicimos un pedido de informe, ya hace como dos meses, por los sucesivos hechos de violencia que se dan en el ámbito político de la Provincia de Buenos Aires, porque tanto con la gobernadora (María Eugenia Vidal) fue amenazada como 14 veces como así también al ministro Federico Salvai le entraron a la casa, como unidades básicas nuestras baleadas, locales de Nuevo Encuentro baleados”, describió.



“Hay una situación de violencia política-institucional gravísima y el Gobierno actúa como en muchos otros temas, como dice Marcos Peña: ‘Te la debo’. Nadie toma cartas en el asunto”, cuestionó Pignocco.



PR de la Redacción de Info Región