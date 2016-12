EN LA REGIÓN

Compras navideñas: primó la cantidad por sobre la calidad

"Se apostó al regalo simbólico más que a lo ostentoso", indicaron.

Así lo indicaron a Info Región desde las Cámaras de Comercio de Lomas y Brown. Precisaron que “la gente optó por comprar mayor cantidad, pero regalos más económicos”. No obstante, en el primer distrito aseguraron que "se vendió más que el año pasado", mientras que en el segundo señalaron que "la actividad estuvo por debajo" respecto de 2015.

Luego de que la CAME precisara que en Navidad las ventas cayeron 2,1 por ciento, desde las Cámaras de Comercio de la región apuntaron a Info Región que las ventas “fueron buenas”, pero que se optó por regalos más económicos.



A diferencia de otros años, los artículos electrónicos y artículos para el hogar estuvieron en baja, mientras que los juguetes, la indumentaria, el calzado y los artículos varios estuvieron en auge.



Almirante Brown. En diálogo con Info Región, el presidente de la Cámara de Comercio de Almirante Brown, Horacio Salgueiro, explicó que “las ventas estuvieron a tono de lo que fue el año y no se salieron del molde”.



“Lamentablemente no se puede salir rápidamente de la situación económica y se reflejó lo que viene ocurriendo en estos meses. Las ventas estuvieron por debajo, en unidades, a lo que fue el año pasado. En cantidad de dinero sí pudo haber estado igual que en 2016 pero producto de la inflación”, precisó.



Indicó que “en materia de regalos el abanico fue amplio”, pero lo que la gente hizo fue “achicar importes” y apuntar “a los regalos simbólicos por sobre los ostentosos”.



Lomas de Zamora. En sintonía se manifestó el referente de la Cámara de Comercio de Lomas de Zamora, Alberto Kahale, quien apuntó que “la gente se volcó a productos no tan caros y se inclinó por la cantidad”.



“Hubo muchas ventas en indumentaria, calzado de mujer, marroquinería y negocios de rubros generales”, explicó, al tiempo que destacó que “en Lomas las ventas fueron muy buenas”.



"Hasta el miércoles estuvo regular, pero del jueves al sábado el distrito explotó. Los comerciantes me manifestaron que vendieron más que el año pasado y eso es importante porque venimos de un año difícil”, subrayó.



HPF de la redacción de Info Región.