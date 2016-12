LLUVIAS EN LA REGIÓN

En la región también hay calles anegadas por las lluvias

Complicaciones en algunas calles de la Región.

Las zonas más complicadas son Villa Fiorito e Ingeniero Budge ya que, si bien no se registraron precipitaciones fuertes, hubo caída de agua constante. Desde el Foro Hídrico de Lomas advierten que los desagües están tapados.

Algunas calles amanecieron con anegamientos en Lomas de Zamora producto de las intensas lluvias que se registraron durante Nochebuena y Navidad.



En diálogo con Info Región, el referente del Foro Hídrico de Lomas Ramón Mondragon especificó que los principales inconvenientes se registraron en calles de Villa Fiorito e Ingeniero Budge.



“Las calles anegadas son consecuencia de que no se realizaron operativos de desobstrucción en los desagües de la zona, algo que venimos reclamando constantemente”, explicó



Las principales calles con inconvenientes son El Plumerillo esquina Bermejo y General Paz; Darwin en los cruces con Recondo, Ayolas, Quesada y Canadá; Morazán y Recondo; Necol Y Larrazabal, y Nacada y Mario Bravo.



Si bien las lluvias no fueron intensas, se registró una caída de agua constante sobre todo durante la madrugada, por lo que la mayoría de las calles se encuentran con anegamientos. También hay lugares en los que la circulación se torna dificultosa producto del barro.



Según explicaron el "arroyo Del Rey no funciona y el agua no drena como debería", mientras que en Fiorito “el aliviador y la estación de bombeo tienen los sumideros tapados, lo que complica el drenaje”.







HPF de la redacción de Info Región.