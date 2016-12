Esperan que se convoque a la oposición para reacondicionar el Hospital

HOSPITAL LLAVALLOL

Sierra espera que se convoque a la oposición para reacondicionar el Hospital de Llavallol.

Lo expresó la concejal macrista Silvia Sierra, quien celebró la toma de posesión del centro de salud de Llavallol, aunque consideró que el Gobierno municipal debería “haberlo hecho antes”. Se solidarizó con su par del FpV, Daniela Vilar, por la represión sufrida en Jujuy en el marco del juicio a Milagro Sala.

La concejal del bloque Cambiemos de Lomas de Zamora Silvia Sierra consideró "un hecho para celebrar" la toma de posesión la posesión del Hospital vecinal de Llavallol. No obstante, consideró que "tenía que haberse dado antes". "No se tendría que haber llegado a la instancia judicial”, cuestionó.



“En un momento se pensó que iba a estar bajo la administración provincial”, reconoció la edil macrista, aunque sostuvo la necesidad de que “en el mientras tanto esté en la órbita municipal”.



Ya con la posesión plasmada, aseguró que desde el bloque macrista esperan que “el oficialismo convoque a la oposición para participar en la planificación y reacondicionamiento” del centro de salud.



“Esperemos que el Hospital esté abastecido, dado que el presupuesto garantiza fondos para eso. Y que no nos pase como nos pasa con el hospital Alende, que lamentablemente tiene un montón de falencias”, reiteró.



Represión en la provincia de Jujuy. Sierra repudió las agresiones sufridas por la concejal del FpV Daniela Vilar la semana pasada por la Policía jujeña en el marco del juicio a Milagro Sala, aunque resaltó que la necesidad de que “la Justicia siga actuando como corresponda”.



“Es de repudiar todo hecho de violencia”, criticó al tiempo que completó: “Independientemente de lo que yo piensa sobre Milagro Sala, que para mí no es una presa política, es de repudiar lo que le pasó a la concejal Vilar”.



WS de la Redacción de Info Región