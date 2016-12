EN LANÚS

Un crimen desató la ira de los vecinos en Villa Barceló

Vecinos atacaron la casa del presunto agresor.

Todo sucedió el domingo. Un grupo de personas se peleaba en la puerta de una vivienda y el dueño salió y disparó. El proyectil impactó en la cabeza de un joven y murió. Vecinos intentaron incendiar la vivienda, con sus ocupantes en el interior. Intervino la Policía y logró rescatarlos.

Lo que pudo haber sido un disturbio más durante Navidad, finalizó en tragedia. Es que dos grupos de personas estaban peleándose en Matanza y Albarracín de Villa Barceló, partido de Lanús, y frente a los ruidos y la tensa situación, un vecino salió y disparó.



Fuentes oficiales precisaron que Alfredo Omar Amaya (33) había agredido con arma de fuego a Carlos Javier Benítez (23), quien fue trasladado de urgencia en un auto particular, pero no resistió. Al arribar al hospital Dr. Arturo Melo de Lanús, constataron que ya no respiraba.



La Policía se acercó al barrio, pero su presencia fue rechazada por los vecinos, quienes comenzaron a apedrear a los efectivos y el móvil. Mientras tanto, la horda comenzó a atacar la vivienda del agresor, ubicada en Albarracín 3677, y la prendió fuego.



“La Infantería Departamental logró extraer a la totalidad de habitantes de la vivienda, entre los cuales se encontraba el agresor; y debió efectuar disparos disuasivos con postas de goma para controlar la situación”, informaron desde el Municipio. Todos fueron trasladados a la comisaría local.



La Policía no pudo encontrar el arma utilizada, pero dejó aprehendido a Amaya. La causa fue caratulada como “Homicidio” e interviene la Unidad Funcional de Instrucción (UFI) 7 del Departamento Judicial de Lomas de Zamora y el Juzgado de Garantías 8, a cargo de Gabriel Vitale.



MDA de la Redacción de Info Región