“No vamos a politizar cuestiones por fuera de lo municipal”, subrayó Storni.

Lo subrayó la concejal massista Adriana Storni al criticar al bloque del FpV por impulsar el tratamiento de un proyecto sobre la situación de Milagro Sala en el Concejo Deliberante, ya que “lo tiene que dirimir la Justicia”. Cuestionó que el kirchnerismo “ha estado politizando estas cuestiones durante todo el año”.

La concejal del Frente Renovador de Lanús Adriana Storni cargó contra el bloque FpV, luego de la polémica que se produjo en el Concejo Deliberante la semana pasada, cuando los ediles kirchneristas quisieron tratar una declaración para pedir la liberación de Milagro Sala y el resto de los bloques se marchó del recinto.



“No quiero debatir esta situación porque me parece que excede al ámbito legislativo municipal y creo que eso está en la Justicia y lo tiene que dirimir la Justicia con las pruebas que tenga, a favor o en contra de la que hoy es imputada, procesada y está detenida”, recalcó Storni en diálogo con Info Región



En ese sentido, lamentó la intencionalidad política del kirchnerismo local y sostuvo que “es lo que viene haciendo el FpV durante el transcurso del año, ya lo ha hecho con otros temas, ha politizado otras cuestiones”. “Y el FR lo que evita es politizar cuestiones que no tengan que ver con lo estrictamente municipal”, aseveró Storni.



Electrodependientes. Por otro lado, la edil destacó la aprobación del proyecto de adhesión a la ley provincial de Registro de Electrodependientes.



“Es un proyecto que habíamos presentado hace varios meses, pero había quedado dormido en la Comisión de Salud, donde quedamos sin representante al irse del espacio Lucía Stanco”, señaló. Pero en la última sesión, Storni pidió el tratamiento sobre tablas y Cambiemos y el FpV no se opusieron.



“La ley crea un registro para que la empresa Edesur esté notificada de la gente que tiene problemas cuando se les realiza un corte de luz, ya sea por falta de pago o de suministro en la red, y es un poco es obligar a la empresa a que preste una atención inmediata al momento en que se produce el corte de luz”, remarcó.



Enfatizó, asimismo, que “se hace mucho hincapié en que no se le puede cortar la luz a un electrodependiente por falta de pago”.



“Ojalá que pronto se pueda sancionar a nivel nacional para regular esta problemática que es bastante grave porque no sólo abarca a la gente que depende de un aparato para respirar, sino que también abarca a un diabético que necesita tener la heladera conectada y que sus medicamentos no pierdan la cadena de frío”, ejemplificó. Por ello también señaló que “debe haber para los electrodependientes una tarifa diferenciada, así como la hay para muchos otros actores de la vida civil”.



