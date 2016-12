HOCKEY MASCULINO

Ferreiro “conforme” con la experiencia en el Mundial junior

Ferreiro cerró un año de doble competencia.

El delantero de Lomas Athletic destacó el quinto puesto conseguido con el seleccionado juvenil albiceleste en el torneo que se disputó en Lucknow, India, así como también remarcó “el grupo” con el que compartió la experiencia. “Se conformó un gran equipo”, expresó, en diálogo con Info Región.

Martín Ferreiro finalizó un año que lo tuvo con la mira puesta en un doble horizonte. Es que con Lomas Athletic mantuvo en vilo las aspiraciones de playoff hasta la última fecha (culminaron sextos, a seis puntos de la última plaza para la etapa definitiva), en tanto que como parte del seleccionado argentino juvenil de hockey masculino se alzó con el quinto lugar en el Mundial de la categoría que se disputó durante este mes en Lucknow, India (cayeron en cuartos de final ante Bélgica).



En ese sentido, el atacante que estuvo presente en todas los compromisos del elenco albiceleste, apuntó: “Me quedé muy conforme con el torneo que se hizo, nuestro objetivo era terminar entre los primeros seis y, si bien pretendíamos traer una medalla, ninguno de los rivales nos superó y eso es muy positivo”.



Balance



El 2016 le dejó más buenas que malas al juvenil Ferreiro. Si bien en el Tricolor no sostuvo la regularidad que hubiese pretendido, el cierre con los Leoncitos y el paso por un Mundial juvenil inclinó la balanza para culminar con una sonrisa.



De cara a la temporada en Lomas, analizó: “Nos quedamos en la puerta de los playoff que era el objetivo principal, se realizó un buen torneo pero por detalles no logramos entrar en la fase final. En lo personal tuve un año con altibajos, en el que por lesiones no jugué los partidos que hubiese querido. La idea es volver en el 2017 con todo y dar lo mejor en el club”.



En la otra vereda, estudió las variantes con el seleccionado: “Como pro me quedo con el grupo de personas con el que compartí el Mundial, es un plantel excelente y se conformó un gran equipo. La contra fue el arranque del torneo, tuvimos algunas dudas y se complicó la fase de grupos, igualmente se hizo un buen campeonato donde ningún rival pudo superarnos”.



Lo que viene



Por el momento, el jugador lomense transita la etapa de descanso a poco de terminar la competencia con la camiseta argentina. Asimismo, de cara a la próxima temporada se plantea nuevos objetivos donde asoma la intención de seguir formando parte de los selectivos nacionales.



“Primero, intentaré hacer un buen torneo en el club y mejorar lo que hicimos en este año, mientras que por el lado de la selección voy a entrenar y prepararme para, en el caso de que exista la posibilidad de citación con los mayores, estar en la mejor forma”, concluyó Ferreiro, en charla con este medio.



LNR de la Redacciòn de Info Regiòn.