PRIMERA DIVISIÓN

Andrada, el elegido para reemplazar a Monetti

Andrada es el apuntado para reemplazar a Monetti.

El portero es el apuntado para ser el arquero titular de Lanús en el arranque del 2017, tras la rotura de ligamentos cruzados de la rodilla derecha que sufrió el ex Gimnasia y Esgrima de La Plata. Además, desde la Comisión Directiva anunciaron que buscarán un volante ofensivo y un centrodelantero.

El entrenador Jorge Almirón, junto con la Comisión Directiva de Lanús, trabajan en la organización de lo que será la pretemporada del equipo de cara al 2017, así como también en el reemplazante del lesionado Fernando Monetti y las dos posibilidades de refuerzos en este mercado de pases.



En ese sentido, el director técnico se decidió por Esteban Andrada para que sea el que ocupe el arco titular del Granate y no desaprovechar los uno de los cupos que tiene el club para incorporar, teniendo en cuenta que se le viene la triple competencia: el torneo de la Primera División, la Copa Libertadores y la Argentina.



Apostar por los de casa



Tras la rotura de ligamentos cruzados de la rodilla derecha del Mono Monetti, fueron varios los nombres que fueron ofrecido a Lanús para su reemplazo, como Diego Rodríguez (actualmente en Rosario Central) y Federico Villar (quien se desempeña en Tijuana de México).



No obstante, desde el cuerpo técnico, junto con los dirigentes, decidieron que los jóvenes porteros del club tengan la posibilidad de mostrarse y, además, no desaprovechar uno de los refuerzos que tiene permitido incorporar.



En ese sentido, Andrada, de 25 años, tendrá la posibilidad de volver a ponerse el buzo del arquero titular, tal como lo hizo en su debut ante Estudiante de La Plata, encuentro que finalizó en derrota 2-0, el 19 de junio de 2012. Asimismo, el arquero tuvo un paso por Arsenal de Sarandí, club en el que defendió el arco en 48 oportunidades y recibió 67 goles.



Por su parte, el tema de Matías Ibáñez aún no se definió. Es que el arquero, que está a préstamo en Temperley, podría pegar la vuelta si Almirón lo pretende. El portero tiene contrato hasta junio de 2017, pero el contrato tiene una cláusula que dice que puede cortarse el vínculo a fines de diciembre.



En tanto, quedarán como alternativas Nicolás Avellaneda y Juan Pablo Cozzani, un juvenil categoría 98 que cuenta con una muy buena proyección.



A esperar



En cuanto a los refuerzos que podrían arribar al club, desde la Comisión Directiva anunciaron que buscan incorporar un volante ofensivo, para reemplazar a Miguel Almirón, y un centrodelantero.



Descartados los rumores acerca de la posibilidad de contratar a Federico Mancuello (actualmente en Flamengo de Brasil) e Ignacio Malcorra (en Tijuana), desde la institución aseguraron que se tomarán 20 días para definir las incorporaciones, ya que será la fecha en que se sepa con certeza cuál será el presupuesto 2017 que recibirá por los derechos televisivos del fútbol