VOLEIBOL FEMENINO

Orduna: “Hay mucho por seguir creciendo y trabajando”

Orduna seguirá, al menos, hasta los Juegos Olímpicos de Tokio 2020.

Luego de ser ratificado en el cargo de entrenador del seleccionado argentino, el técnico aseguró que toma los Juegos Olímpicos de Tokio 2020 como “un punto de partida para el equipo”.

La Federación del Voleibol Argentina (FEVA) ratificó la continuidad de Guillermo Orduna como entrenador del seleccionado nacional femenino, la cual se mantendrá, al menos, hasta los Juegos Olímpicos de Tokio 2020.



En ese sentido, el entrenador comentó su alegría por seguir en el cargo: “Estoy muy contento por la confianza que han tenido en mi trabajo para este nuevo ciclo, y desde ya quiero agradecer a la FeVA. De cara al futuro hay mucho por seguir creciendo y trabajando”.



“Planteo los Juegos Olímpicos como un punto de partida para la Selección Femenina, no como final de un ciclo. Es el desafío. Hay que modificar, replantear, recomponer grupos, movilizar la estructura. Por ese camino está el desafío”, mencionó el oriundo de San Isidro.



Objetivo



El primer año post olímpicos será intenso para el movimiento del vóley femenino nacional: “En el 2017 tenemos mucha competencia en todas las categorías. El grupo mayor tiene que proponerse objetivos a mediano plazo, más allá del ciclo olímpico. La gran motivación será el Premundial clasificatorio para el Campeonato Mundial de Japón, allí estará la atención y el foco. Al disputarse en Perú se suma un condimento extra, y nosotros debemos ir para ser campeones”.



“Luego nos pondremos objetivos concretos como la participación en el Grand Prix, por cuarto años también como locales, en el mes de julio. La Copa Panamericana, un torneo exigente y un clásico en el calendario anual, será en Junio”, comentó el entrenador.



Existe, por supuesto, un sueño de máxima, por el que se trabará intensamente: Clasificar a las cuatro selecciones (Mayor, Sub 23 ya clasificada, Sub 20 y Sub 18 anfitriona) a sus respectivos mundiales.



“Hemos logrado un fuerte desarrollo de las inferiores, de las bases. Queremos que sea un movimiento que empuje al crecimiento de la Selección Mayor”, expresó.



Lo que se viene



Por sus últimos rendimientos y resultados, las Panteras fueron invitadas por primera vez en su historia a la 32º edición del Montreaux Volley Masters en Suiza, un torneo amistoso pero en el que participan las mejores selecciones del mundo.



Al respecto, Orduna comentó: “El segundo bloque del año será clave con el Campeonato Sudamericano, para afianzar nuestro segundo lugar en el continente y para intentar jugarle a Brasil de igual a igual”.



“Argentina dio un salto de calidad muy importante por resultados y nivel de juego. Esto nos ha permitido posicionarnos a nivel sudamericano y conseguir algunos resultados a nivel internacional. Para seguir así no solo debemos entrenar más sino que debemos mejorar la calidad de los rendimientos durante los entrenamientos, hacer ajustes en algunas posiciones, ser más eficientes, bajar el margen de error respecto de los equipos que son potencia del mundo, ser más impredecibles en ataque y por supuesto equilibrar mucho el nivel de saque y sobre todo el de recepción. Cuando nos enfrentamos a los mejores equipos del mundo sentimos mucho la presión en ese fundamento”, añadió.