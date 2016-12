HANDBALL FEMENINO

Moreno valoró el “excelente” año de Banfield

La capitana fue una pieza clave del equipo albiverde.

La lateral izquierdo del Taladro puntualizó sobre el “esfuerzo” realizado por el plantel para llegar a la Primera División, en lo que significó el tercer ascenso consecutivo del equipo. “Logramos un muy buen rendimiento durante todo el torneo”, indicó, en diálogo con Info Región.

El Handball femenino de Banfield concluye un 2016 con buenas sensaciones, gracias al ascenso conseguido a la Primera División, como consecuencia del segundo lugar que ocupó con 25 puntos, cuatro por debajo de SEDALO “B”, que se consagró justamente ante el albiverde en la última jornada de la segunda categoría.



En ese sentido, Natalia Moreno expresó: “Logramos el ascenso por compañerismo, entusiasmo, esfuerzo y, por sobre todas las cosas, las ganas de cumplir este objetivo por parte de todo el plantel. Tuvimos un excelente año, con altibajos, pero terminamos el torneo sabiendo que hay equipo como para lograr grandes cosas y a la vez, lo mucho que hay que entrenar y corregir para lo que viene”.



“Alcanzamos un muy buen rendimiento durante todo el torneo, a pesar de que nos tuvimos que adaptar a bajas de jugadoras por lesiones, siempre nos mantuvimos entre los primeros”, valoró la lateral izquierdo.



El objetivo



Banfield logró su pasaje a la segunda categoría metropolitana luego de una muy buena campaña en la que mantuvo una regularidad desde los resultados, por lo que estuvo cerca de los lugares de ascenso a lo largo de la competencia.



En relación a los momentos destacados del equipo, Moreno eligió: “Nuestro pico de rendimiento fue en el torneo clausura, debido al compromiso que tenía cada una para poder lograr el objetivo y vivir cada uno de los encuentros como si fueran una final”.



El salto de división, que fue el tercero consecutivo del equipo, fue remarcado por la lateral: “No caímos todavía pero pensarlo es hermoso, saber que estamos escribiendo nuestra propia historia dentro del club, por ser una actividad relativamente nueva y más aún por haber logrado tres en fila. Sin embargo, la mirada está enfocada en llevar a Handball Banfield a lo más alto (la Liga de Honor)”.



Más allá del éxito conseguido, la experimentada jugadora lamentó el hecho de haber perdido el certamen en la jornada final (fueron derrotadas 22-20 ante SEDALO “B”): “Lamentablemente caímos en el cierre, entramos a jugar sabiendo que era a todo o nada, pero hubo altibajos durante el partido y al haber jugado con un equipo de mucha experiencia, no se logró el triunfo. Somos conscientes que no lo conseguimos por desatenciones nuestras, pero tenemos un grupo excelente”.



Análisis personal



La capitana del Taladro fue una de las líderes del grupo que logró el objetivo, a partir de un buen nivel tanto individual como general, que llevaron al elenco a ser uno de los dos con menos goles en contra (220), detrás de SEDALO “B”, y tener una buena capacidad goleadora (251 a favor).



Con respecto a su evaluación, la experimentada sostuvo: “Me sentí acorde a los partidos que se planteaban gracias al trabajo del cuerpo técnico, que nos preparó de la mejor manera, pero como todo deportista hay partidos buenos y malos, por lo tanto tomo los errores para poder corregirlos y mejorar cada día”.



“Dentro del grupo trato de ayudar en todos los aspectos para tener un juego fluido, ordenado y calmar en las situaciones que lo ameriten. Obviamente no pasa siempre, pero traté de transmitir todo lo necesario a través de la experiencia que tengo en 14 años de juego”, concluyó Moreno, en charla con este medio.



