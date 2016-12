LEY SANCIONADA

Plaini consideró que la reforma de Ganancias es "un paliativo importante"

El secretario administrativo de la CGT y diputado nacional, Omar Plaini, valoró que el acuerdo alcanzado con el Gobierno para el Impuesto a las Ganancias “es un paliativo”.

El dirigente sindical aseguró, no obstante, que desde la CGT mantienen la intención de que Cambiemos cumpla su promesa de quitar el gravamen.

“Se dio un paso, así como se dio un paso con la Emergencia Social, con el ingreso extra para la Asignación Universal por Hijo, para los jubilados, para los planes”, sostuvo Plaini en diálogo con Info Región, y mencionó que “se dan en el marco de una negociación muy importante en el sentido del vínculo y la alianza táctica de la CGT con algunos sectores como las empresas recuperadas, las cooperativas de trabajo y los movimientos sociales”.



En ese marco, destacó que “a cuatro meses de gestarse la unidad, la CGT logró paliativos frente a un Gobierno que obviamente ha transferido todos los recursos de los sectores más concentrados de la economía y esto pudo haber sido mucho peor”.



Según el sindicalista, la central obrera “es el único sector que se le puede plantar al Gobierno con algún grado de poder”.



Eliminar el Impuesto. Plaini resaltó que “para la CGT y para toda la dirigencia sindical, el salario no es ganancia”. “Por eso vamos a seguir insistiendo con lo mismo, con la eliminación de Ganancias”, aseveró, tal como prometió Cambiemos en campaña.



Al respecto, el gremialista recordó que “hay sectores en la Argentina muy importantes con capacidad contributiva, que tendrían que aportar y que no aportan, ¿entonces por qué tienen que aportar los trabajadores?”. “Más allá de que podamos lograr que la pirámide que lo paga sea más chica, nosotros aspiramos a que no aporten más”, aseveró.



PR de la Redacción de Info Región