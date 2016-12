POLÉMICA EN EL CONCEJO

“Buscan debatir temas que no tienen nada que ver con Lanús”

El titular del bloque oficialista en el Concejo, Jorge Schiavone, explicó los motivos por los cuales su bloque y el del Frente Renovador se retiraron del recinto al momento de debatir sobre el caso de Milagro Sala. “Es un tema que tiene que dirimir la Justicia”, planteó a Info Región.

El presidente del bloque Cambiemos en el Concejo de Lanús, Jorge Schiavone, justificó la postura que tuvieron los concejales de su espacio en la última sesión, cuando abandonaron el recinto junto con el massismo. Se había puesto en tratamiento una declaración del FpV para la liberación de Milagro Sala.



“Ya en Labor Parlamentaria habíamos expuesto nuestra opinión sobre un tema de nivel nacional, que no tiene nada que ver con lo que nos pasa en Lanús, porque nosotros estamos para otra cosa”, aseveró Schiavone en diálogo con Info Región.



Asimismo, sostuvo que “es un tema que tiene que dirimir la Justicia y no puede ser que ante cada cosa que pasa, en Lanús vengan barras para hacer una campaña política de un grupo político”.



“Buscan debatir temas que no tienen nada que ver con nuestro distrito y nosotros nos retiramos, como ellos lo hicieron en el Congreso nacional”, señaló el edil en referencia al retiro del bloque FpV en Diputados al momento de tratarse las modificaciones al Impuesto a las Ganancias.



En ese marco, sostuvo que “entrar en ese debate -por la situación de Sala- iba a llevar a lugares que, aunque le interesan a todos los argentinos, no así al vecino de Lanús, que es sobre lo que uno debe debatir en el recinto”.



PR de la Redacción de Info Región