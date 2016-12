SALIDA DE PRAT GAY

“A la Argentina no lo salva un iluminado, sino un equipo de gobierno"

Quintana y Frigerio advirtieron que no se trata de "iluminados" o "superministros" sino de un equipo de Gobierno.

Mario Quintana y Rogelio Frigerio remarcaron que “lo mejor para el funcionamiento del equipo” era la salida de Alfonso Prat Gay.

La salida de Alfonso Prat Gay del Ejecutivo confirmó las diferencias en el Gabinete. Desde el Gobierno aclararon que el presidente Mauricio Macri le pidió la renuncia en pos de un mejor funcionamiento del “equipo”.



"Fue el presidente quien le pidió la renuncia a partir de un diagnóstico que era lo mejor para el funcionamiento del equipo en este momento", dijo el vicejefe de Gabinete, Mario Quintana. "El concepto de equipo no es un verso, a la Argentina no lo salva un iluminado, sino un equipo de gobierno", afirmó el funcionario.



Y consideró que la llegada de Nicolás Dujovne al Ministerio de Hacienda constituye "una gran incorporación" y estimó que se enfocará en "la reforma tributaria y el gasto público".



El ministro del Interior, Rogelio Frigerio, se pronunció a favor de "ampliar" la base de Cambiemos y respecto a la salida de Prat Gay, sostuvo: “El Presidente entiende que había que introducir algunos cambios en las definiciones de las políticas económicas, dividir al ministerio entre Haciendas y Finanzas, y como consecuencia, le pide la renuncia al ministro anterior".



"Las responsabilidades de la economía no dependen de su superministro, es un cambio importante cultural. Hoy la responsabilidad es de varios ministros que conforman el gabinete económico", dejó asentado, al tiempo que valoró que "el trabajo en equipo antes que las individualidades, por eso el Presidente toma esta definición".