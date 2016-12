CAMBIOS EN EL GABINETE

Prat Gay admitió que "había diferencias muy concretas"

Prat Gay aseguró que “la tarea más ardua del Ministerio ya está cumplida”.

El ministro saliente de Hacienda y Finanzas brindó su última conferencia de prensa en el cargo, en la que aseguró que el crecimiento de la economía "empieza a mostrarse hacia final de este año y en los primeros meses de 2017 se va a ver con mucha más claridad". También anunció que el blanqueo de capitales ya alcanzó los US$ 90 mil millones.

"Quiero agradecerle al Presidente (Mauricio Macri) la confianza y la oportunidad de haber tenido estos 400 días de trabajo intenso", sintetizó Prat Gay.



"No hay que buscar razones que no están. Lo explicó el Jefe de Gabinete (Marcos Peña), había diferencias muy concretas en el funcionamiento del equipo. Y yo di un paso al costado", justificó sobre el pedido de renuncia que le hizo Mauricio Macri.



Pero luego aclaró: "Estoy muy comprometido con el proyecto de Cambiemos y voy a acompañar desde el lugar que se puede esta gestión".



Al realizar un balance de su gestión en el Ministerio, aseguró que evitaron “lo que era una crisis inexorable”. “El acuerdo con los holdouts nos permitió ahorrar deuda y reinsertarnos en el mundo, acceder al crédito internacional y pagar las facturas que nos dejaron", recalcó y sostuvo que "está todo listo para que el equipo económico mantenga el sendero". "La sensación de esta última conferencia es de una misión cumplida", completó.



Blanqueo. En la conferencia que brindó junto al titular de la AFIP, Alberto Abad, Prat Gay anunció que el blanqueo de capitales ya alcanzó los US$ 90 mil millones y resaltó que "supera las expectativas aún de los que eran muy optimistas".



"Es una señal de que efectivamente las cosas están cambiando en la Argentina, más allá de un equipo económico y de una administración", remarcó y señaló que "ya se llevan declarados 35 veces más activos que en los ejercicios del gobierno anterior".