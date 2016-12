TECNOLOGÍA

Lo más buscado en Google durante el año

Algunos temas que aparecen en el listado que se difundió eran esperables, pero hay sorpresas. “¿Cómo hacer panqueques?”, fue una de las preguntas más realizadas.

Donald Trump, Luisana Lopilato, Juegos Olímpicos, Brexit, #NiUnaMenos y Pokémon Go fueron los temas más buscados en Google Argentina en 2016, según el informe "El año en búsquedas", el resumen anual que analiza cuáles fueron los temas que despertaron más interés en el país.



Los Juegos Olímpicos encabezan la lista de los términos de mayor crecimiento en búsquedas. La yudoka Paula Pareto, el hockey masculino y la dupla de navegantes formada por Santiago Lange y Cecilia Carranza tuvieron tantísimo que ver con el fenómeno. Desde lo futbolístico, la Copa América fue el evento deportivo que más motivó búsquedas en torno a la selección nacional. El tenis también fue protagonista, Copa Davis Mediante, y hasta el Dakar apareció entre los diez temas más buscados por quinto año consecutivo.



Los grandes procesos políticos que sacudieron al mundo figuran también entre los temas más buscados: las elecciones en Estados Unidos figuran en el "top ten" de búsquedas. El Brexit y la cumbre de Davos también fueron temas clave.



A nivel local, el movimiento #NiUnaMenos se encuentra entre los “acontecimientos” de mayor interés en búsquedas del año. En él se resumen búsquedas relacionadas como “femicidio” o “violencia de género” que registraron crecimientos de hasta 500% en los últimos cinco años.



El efímero Pokémon Go fue el segundo término más buscado en Google, con Pikachu como protagonista. Los personajes fueron reconvertidos en GIFs animados y memes que inundaron la red.



Top Ten: lo más buscado de 2016



1. Juegos Olímpicos de Río 2016



2. Pokémon GO



3. Copa América 2016



4. Slither.io



5. Juan Martín del Potro



6. Dakar 2016



7. Donald Trump



8. Copa Davis



9. David Bowie



10. Elecciones en EE.UU



Principales acontecimientos



1. Elecciones EE.UU



2. Chapecoense



3. Cyber Monday 2016



4. Panama Papers



5. Premios Oscar 2016



6. Ni una menos



7. Brexit



8. Encuentro de Davos



9. Terremoto en Ecuador



10. Huracán Matthew



Lo que quieren saber



1. Qué es Uber



2. Qué es el Dengue



3. Qué es Pokémon GO



4. Qué es el Brexit



5. Qué significa vetar una ley



6. Qué es la gripe A



7. Qué son los Panama Papers



8. Qué son los Juegos Olímpicos



9. Qué son los fondos buitre



10. Qué es la dislexia



Lo que quieren aprender



1. Cómo hacer panqueques



2. Cómo bajar la panza



3. Cómo dibujar



4. Cómo hacer buñuelos



5. Cómo sacar porcentajes



6. Cómo hacer salsa blanca



7. Cómo hacer un currículum



8. Cómo saber si estoy embarazada



9. Cómo hacer tortas fritas



10. Cómo hacer un budín de pan



Marcando agenda



1. Cuándo sale Pokémon Go en Argentina



2. Cuándo comienzan las clases en 2016



3. Cuándo juega del Potro



4. Cuándo cobro mi asignación



5. Cuándo cobran los jubilados



6. Cuándo empieza showmatch 2016



7. Cuándo te sacan los brackets



8. Cuándo fue sancionada la Declaración Universal de los Derechos Humanos



9. Cuándo estrena el Hilo Rojo



10. Cuándo terminan los Juegos Olímpicos



Las personas más buscadas



1. Donald Trump



2. Luisana Lopilato



3. Pampita



4. Alan Rickman



5. Marina Joyce



6. Christina Grimmie



7. Ashton Kutcher



8. Pocho La Pantera



9. Isabel Macedo



10. Marta Sánchez



Eventos deportivos



1. Juegos Olímpicos Río 2016



2. Copa América 2016



3. Dakar 2016



4. Copa Davis



5. Eurocopa



6. Copa Libertadores 2016



7. UEFA Euro 2016



8. Eliminatorias Rusia 2016



9. Champions League 2016



10. US Open 2016



Series y programas de televisión



1. Gran Hermano 2016



2. Soy Luna



3. Moisés y los Diez Mandamientos



4. Stranger Things



5. Los ricos no piden permiso



6. Esposa Joven



7. The Walking Dead



8. Educando a Nina



9. Esperanza Mía



10. Velvet



Películas



1. Gilda, no me arrepiento de este amor



2. Deadpool



3. El Conjuro 2



4. Escuadrón Suicida



5. Batman vs Superman



6. Zootopia



7. Yo antes de Ti



8. Civil War



9. Buscando a Dory



10. El libro de la Selva



Música



1. David Bowie



2. Márama



3. Prince



4. Juan Gabriel



5. Gilda



6. Rombai



7. Lollapalooza 2016



8. Rolling Stones



9. La Bicicleta



10. Bandana



Deportistas



1. Juan Martín del Potro



2. Michael Phelps



3. Andy Murray



4. Simone Biles



5. Los jaguares



6. Johan Cruyff



7. Emanuel Ginóbili



8. Nadia Comaneci



9. Winifer Fernández



10. Paula Pareto



Videojuegos



1. Pokémon GO



2. Slither.io



3. Simsimi



4. Atari Breakout



5. Diep.io



6. Overwatch



7. Splix io



8. FIFA 17



9. Warcraft



10. PES 2017

* Nota correspondiente a la publicación del día 28 de Diciembre de 2016