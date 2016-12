ACTO EN EL SUR

Sin hacer mención a Prat Gay, Macri encabezó un acto en Neuquén

Interrumpió sus vacaciones en Villa La Angostura para anunciar la inauguración de un Centro de Interpretación e Información Turística y Ambiental en Villa Traful. En su discurso admitió que 2016 fue “un año duro” y aseguró: "En 2017 vamos a crecer". El auto en el que se trasladaba fue atacado a piedrazos.

El presidente Mauricio Macri encabezó ayer el acto de inauguración de un Centro de Interpretación e Información Turística y Ambiental en Villa Traful, Neuquén.



El Jefe de Estado Interrumpió sus vacaciones en Villa La Angostura para encabezar el acto, en el cual no hizo mención alguna a la salida de Alfonso Prat Gay y el desdoblamiento de la cartera económica.



“Necesitamos convicción y coraje, especialmente en este año duro, difícil, donde todos tuvimos que poner el hombro”, aseguró el Presidente, al tiempo que aclaró: “Los argentinos no nos rendimos nunca”.



El Centro de Interpretación e Información Turística y Ambiental en Villa Traful demandó una inversión de 14.698.531 pesos, tuvo financiamiento del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) en un plazo de doce meses, según datos oficiales aportados por Presidencia de la Nación.



“Tenemos esperanza en este sueño de que vamos a construir la Argentina donde las cosas se hacen, como este centro, donde las obras dejan de ser sinónimo de corrupción para ser sinónimo de alegría. Obras que empiezan y terminan”, sostuvo el mandatario.



Reiteró que “el camino emprendido es largo”, pero “al sentir que se está mejor, el ánimo es otro”. “No es mérito de un Presidente, gobierno o gobernador, sino porque cada uno de ustedes hace su trabajo lo mejor posible”, apuntó.



La obra. Se enmarca en un plan gubernamental, llevado adelante junto al BID, para el desarrollo de condiciones de actividad turística y competitividad. "El edificio posee 380 m2 cubiertos, se trata de una estructura edilicia moderna, de estilo netamente cordillerano. Está equipado con un salón de exposición e información turística, oficina general y atención al público, oficina del director, archivo general, salón de usos múltiples, locales de apoyo, espacios de estar, veredas y senderos", precisaron.



Su órgano ejecutor fue la Unidad Ejecutora de Préstamos Internacionales (UEPI, que depende del Ministerio de Turismo), y se financió con el Programa Nuevos Corredores -Préstamo 2606 -, que lleva adelante esa misma cartera a partir de financiamiento del BID, se informó oficialmente.



"En 2017 vamos a crecer". En otro tramo de su discurso, el Primer mandatario destacó que "lo importante no es crecer un año, ni dos, lo importante es crecer 20 años consecutivos".



"Eso es lo que nos va a permitir planificar, proyectar, pensar qué vamos a hacer con nuestra familia y nuestras vidas, con previsibilidad en las reglas de juego y sabiendo que las cosas van a pasar", señaló y completó: "Más allá de las dificultades este año ha sido un año positivo para todos nosotros, porque hemos entendido dónde estamos".



Y en esa línea, subrayó: "Nos hemos dicho la verdad acerca de cuál es el nivel de pobreza y cuáles son los problemas que tenemos en la educación pública, con el narcotráfico y con la seguridad". "Si los argentinos ponemos los problemas sobre la mesa y los encaramos en equipo, somos capaces de resolverlos con inteligencia y con sentido común".



Agresión. Minutos después de finalizado el acto, denunciaron que el auto en el que se trasladaba el Presidente fue atacado a piedrazos. Un grupo de alrededor de 10 personas lanzó piedras al vehículo en que se desplazaba Mauricio Macri hacia el evento de inauguración del Centro de Interpretación e información Turística de Villa Traful, provocando la rotura de dos vidrios del rodado, informó Presidencia.