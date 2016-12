SOBRE UNA ESCUELA DE LA REGIÓN

Reestrenan en Lomas el documental “En el umbral”

Tras su primera presentación el 14 de diciembre, la obra de Eduardo Schmellemberg basada en historias de la Escuela Secundaria 23 de Santa Marta tendrá una nueva función en la sede de la seccional Suteba este viernes. El film aborda diferentes temáticas, desde el embarazo adolescente hasta el jardín de infantes para los chiquitos que se inaugurará en 2017.

En diálogo con Info Región, el director del documental, Eduardo Schmellemberg, comentó que la obra “es el producto de un seguimiento” realizado durante dos años en la comunidad educativa de la Escuela Secundaria 23 de Santa Marta, establecimiento que se tomó “como un botón de muestra de la problemática muy generalizada vinculada a las madres adolescentes”.



Además de la complejidad de esta temática, Schmellemberg quiso retratar “todo el trabajo” que realizaron en la Escuela 23 para evitar la pérdida de tantas vacantes, “de tanta deserción de estudiantes, es decir de chicas de 16 años, ya sea por sus hijos o porque por los embarazos no podían asistir al secundario”.



También se aborda la construcción de un jardín de infantes para los chiquitos, que se inaugurará en 2017. “Desde la escuela hicieron una comisión ‘pro jardín de infantes’ para pedirle al Ministerio de Educación que se pueda construir ahí mismo un jardín para los chicos de las mamás estudiantes. Hice todo un seguimiento de esa búsqueda de toda la comunidad educativa, de padres, de las mismas chicas. El jardín que fue autorizado y ahora se está realizando”, señaló Schmellemberg.



El arduo trabajo de la escuela. El director del establecimiento educativo, Pedro Ponce, ponderó la “mirada diferente y sorprendente” de Schmellemberg para describir el trabajo que realizan en la escuela “para mantener la matrícula de los chicos y alentar a que terminen sus estudios".



“También se retrata nuestro trabajo con las chicas embarazadas, con las que son madres y todas las luchas que tuvimos desde la escuela, siempre acompañando a la comunidad, como lo fue la huelga de hambre para la creación de la escuela, incluso el acompañamiento a los carreros, que no los dejaban circular por Lomas”, repasó Ponce en diálogo con este medio.



El director, también dirigente de la seccional de Suteba, aseguró que “está muy buena la historia, es emotiva y se interpela mucho al Estado”. “Aparece lo vinculado a los chicos indocumentados, siempre contado de una forma que no parece un documental, sino como si fuera una película”, completó Ponce.



Una experiencia más que enriquece. “En el umbral” se suma al interesante catálogo de autor de Schmellemberg, en el que ya figuran otras obras como “Segundos afuera”, un largometraje que trata la historia de dos hermanos boxeadores; “El silencio del puente”, un documental sobre el puente de la frontera entre Posadas y Encarnación; y “Los martes”, un largometraje sobre un hospital en González Catán.



“Todos fueron trabajos que a uno lo enriquecen porque ya no volvés a ver las cosas de la misma manera. Son trabajos con mucha observación participante, de involucrarse con las personas; y en ese marco te volvés parte de ese mundo que estás retratando en el documental. Es un compromiso mutuo de todos los que participamos, y uno no es la misma persona. Todo esto siempre me generó una oxigenación porque son obras que realizo con compromiso social”, subrayó Schmellemberg.



El reestreno. La función será mañana a las 18 en la sede de Suteba de Lomas de Zamora (Belgrano 76). Si bien no se estrenó oficialmente, Schmellemberg aclaró que “es una suerte de pre estreno”, en colaboración con la comunidad de la Secundaria 23.



“El documental dura 70 minutos, con varias historias de vida, con el retrato de la lucha contra la obvia burocracia y demás cuestiones que hacen a una lucha desigual”, concluyó el autor.



PF de la redacción de Info Región.