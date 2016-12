NACIONAL B

Gagliardo: “Es un día especial en la historia de la institución”

Los Andes ultima detalles para celebrar el centenario.

El arquero de Los Andes expresó su alegría en las vísperas del centenario del Milrayitas y lo calificó como “un momento para el hincha y la gente del barrio”. Además, en torno a su relación con el público albirrojo apuntó: “Me hacen sentir muy querido”.

Los Andes está a días de celebrar sus 100 años de vida, es que el 1 de enero la institución de Lomas de Zamora asumirá un aniversario especial de su natalicio y lo festejará albergando a los hinchas en el Eduardo Gallardón, para disfrutar de una jornada inolvidable en la historia del club.



En la previa a los festejos Milrayitas, Maximiliano Gagliardo, arquero y referente del primer equipo, apuntó: “Es una etapa sumamente importante, algo único. Un momento para el hincha de Los Andes y la gente del barrio, trataremos de estar a disposición del público que es el que tiene que disfrutar y festejar un día especial en la historia de la institución”.



Consecuente con su presente en el club, el ex Atlanta analizó la relación con la parcialidad albirroja: “Lo de la gente es un párrafo aparte conmigo, me hacen sentir muy querido, estoy en el club que quiero y me siento muy cómodo e importante. Ojalá en algún momento logremos ascender para devolverles un poquito el cariño que nos dan”.



Desde lo deportivo, Los Andes transita su centenario disputando el torneo del Nacional B, con aspiraciones de pegar el salto a la máxima categoría. En esa línea, el grupo mantuvo una primera etapa del certamen con muestras de irregularidad que lo depositan por debajo de la mitad de la tabla (17° con 24 unidades), no obstante desde el plantel apuntan a mejorar en el futuro inmediato y luchar por el objetivo del retorno a Primera.



“Es un momento de transición donde se está trabajando para lograr el ascenso que tanto deseamos, son años difíciles para el fútbol en general. Los Andes está tratando de acomodarse a la categoría y armando una base de jugadores con gente del club donde uno trata de sumar con su granito de arena”, opinó Gagliardo.



Asimismo, sobre el presente futbolístico del equipo continuó: “Cerramos bastante bien el año, no desde los resultados pero sí con buenos rendimientos del equipo en general, la gente se fue contenta que es importante y nosotros nos quedamos conformes porque queríamos estar dentro de los diez primeros pero con la tranquilidad que estamos en levantada”.



El plantel que comanda Aníbal Biggeri volverá a los entrenamientos el 3 de enero para dar inicio a la pretemporada, la cual intensificarán el 9, fecha en el que viajarán a Balcarce para continuar la puesta a punto.



En ese sentido, ante los problemas económicos que evidencia el fútbol argentino en todos sus niveles, el reinicio de la actividad oficial es una incógnita.



Al respecto, el portero del Milrayitas concluyó: “Los jugadores somos los que más sufrimos este momento, la verdad es que los dirigentes no saben con cuánta plata van a contar para armar un presupuesto, sin dudas en más de 20 años es el peor momento del fútbol argentino”.



