NACIONAL B

Soto: “Terminamos con tranquilidad por los promedios”

El marcador sufrió lesiones a lo largo del segundo semestre.

El defensor de Brown de Adrogué destacó la “levantada” en la etapa final del primer semestre de la temporada, debido a que encontraron el “equipo” que buscaban desde el inicio. “Merecimos sumar mayor cantidad de puntos”, indicó, en diálogo con Info Región.

Brown de Adrogué concluyó el primer semestre del certamen del Nacional B en la 12º posición con 25 unidades, luego de mostrar un nivel irregular en el desarrollo del torneo, aunque elevó su cosecha de puntos en las tres fechas finales (sacó siete sobre nueve en juego).



En consecuencia, Víctor Soto analizó el trabajo realizado por el equipo durante el año: “Fue positivo, más allá de lo cambiante que estuvimos durante el segundo semestre, aunque la levantada del cierre nos deja con tranquilidad por los promedios, ya que volvimos a sumar con el arco en cero, que es el tipo de equipo que buscamos desde un principio”.



“A lo largo de 2016 logramos 53 unidades y eso para un club como Brown, recién ascendido, y que lucha ante elencos de mayor presupuesto, nos deja muy contentos, porque sabemos que esto es fútbol y hay que jugarlo en la cancha”, indicó, en diálogo con Info Región.



El balance



Los de Adrogué realizaron un buen torneo en el certamen de transición, que se extendió hasta junio, al alcanzar 28 unidades y reafirmarse por primera vez en su historia en la segunda división del fútbol argentino. Sin embargo, el rendimiento decayó luego del receso y el Tricolor estuvo cerca de los puestos de descenso, aunque el nivel se elevó sobre el cierre, cuando logró tomar aire y ubicarse en la mitad de tabla.



Soto remarcó lo hecho en el inicio del 2016: “El primer semestre del año fue bueno, aunque hubiera sido conveniente sumar mayor cantidad de puntos para consolidar la permanencia en la categoría, y en la actualidad vivir la primera parte del torneo largo con calma”.



“En el certamen actual merecimos mayor cantidad de puntos, porque estuvimos once partidos (ocho caídas y tres triunfos) en los que ganábamos o perdíamos, y allí tendríamos que haber encontrado la regularidad necesaria como para obtener puntos de más, que hoy serían clave”, expresó el defensor.



El marcador central lamentó la cantidad de tantos en contra que sufrieron (26): “Teníamos mucha bronca porque nos convertían goles, pero al final dimos vuelta la página y por ello estamos contentos, ya con la mira puesta en la segunda parte de la temporada”.



Análisis personal



El defensor vivió un segundo semestre con lesiones musculares que le impidieron estar desde el inicio en muchas ocasiones, mientras que también sintió molestias a lo largo de los partidos, algunas de las cuales le costaron el cambio, como por ejemplo ante Crucero del Norte.



En consecuencia, el zaguero comentó las sensaciones vividas: “Estaba con bronca porque nunca había vivido esa situación, pero no perdí la tranquilidad y esperé a notarme bien para salir a la cancha, porque uno entrena en un contexto diferente al de un partido, pero después aparece el rival y hay peligro de resentirse”.



“La pretemporada me servirá, ya que este fue un semestre atípico por la cantidad de partidos entre semana, entonces el trabajo es distinto y no hubo el tiempo necesario como para descansar”, concluyó Soto, en charla con este medio.



GR de la redacción de Info Región.