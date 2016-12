BALANCE ECONÓMICO

Expectativa dispar hacia 2017, pero coincidencia en un 2016 negativo

En diálogo con Info Región, el economista Mario Rapoport señaló "la baja del consumo” y "el endeudamiento". Para Claudio Lozano “seguirán la inflación y el estancamiento”. El economista Juan Dumas apuntó que “hay razones para ser optimistas”, mientras que Martín Simonetta hizo hincapié en los pendientes. Qué opinan de los cambios en Economía.

A instancias del cierre de año, Info Región consultó a diferentes especialistas sobre el primer año del Gobierno de Mauricio Macri en materia económica y las expectativas respecto al 2017 que se acerca. Aunque estas últimas fueron dispares, los tres consultados coincidieron en señalar un “2016 complejo” en el que aún “no se ha logrado salir del estancamiento”.



Para el investigador y economista Mario Rapoport, 2016 deja “indicadores de la economía real negativos en su gran mayoría”. “El PBI, la inversión bruta, el salario real disminuyeron, mientras que la inflación y la desocupación subieron. No veo signos positivos y de recuperación. Ha sido un año negativo en términos económicos, tanto en la micro como en la macro economía”, señala a este medio y advierte que no ve “una fácil recuperación si la intención es seguir ajustando, como dicen los nuevos ministros”.



Es que a este año tumultuoso en materia de decisiones de índole económica, que incluyó desde contraer una nueva deuda hasta aumentar considerablemente las tarifas de los servicios públicos, se sumó el lunes la salida del ministro Alfonso Prat Gay y la división de la cartera económica en dos áreas: Hacienda y Finanzas, esta última secretaría adquiriendo el rango de ministerio.



“Esta es una gran irresponsabilidad. Creo que Macri se quiere poner el delantal de cocinero”, advierte Rapoport a Info Región. Tanto él como los economistas Claudio Lozano y Juan Dumas coinciden en que el cambio de rumbo planteado en la cartera tiene como objetivo que las decisiones económicas queden en manos del Presidente.



“Esto es una ratificación del criterio con el que se viene manejando el Gobierno, de que no existe un súper ministro de economía, y que la decisión económica esté concentrada en el Presidente y su Jefatura de Gabinete, sobre todo a través de Mario Quintana. Que todo reporte allí”, analizó para Info Región el también ex diputado Lozano, quien atribuyó la salida de Prat Gay a "rencillas internas respecto del reparto de poder en el área económica”.



Respecto de los nuevos ministros de Hacienda, Nicolás Dujovne, y Finanzas, Luis Caputo; tanto Rapoport como Lozano hicieron eje en que “la clave es seguir endeudando a la Argentina”. “Hay que destacar la jerarquización de la Secretaría de Finanzas, transformada en ministerio, porque ahí hay una clave concreta que es central en la estrategia del endeudamiento. Luis Caputo y la hoy secretaría de Finanzas que pasa a Ministerio son la clave para seguir endeudando a la Argentina, que es el mecanismo elegido por este Gobierno para sostener su estrategia económica”, criticó el último. Mientras que el profesor emérito de la Universidad de Buenos Aires y miembro del Plan Fénix advierte que “Dujovne es un hombre muy cercano a los fondos buitres”, al tiempo que retoma el concepto económico de “Pirámide de Ponzi”, que remite a operación fraudulenta de inversión que implica el pago de intereses a los inversores de su propio dinero invertido o del dinero de nuevos inversores.



“De modo que vamos a seguir en esta situación en 2017, pero además sumándole nuevos endeudamientos. Nunca hay mejoras con las medidas anti populares. Si se achica el consumo y la gente se va del país, que es lo que está pasando, nunca va a haber mejoras”, continúa Rapoport.



Objetivos y balances. Para el economista Martín Simonetta, profesor titular de Economía Política I en la Universidad de Ciencias Empresariales y Sociales (UCES) y director ejecutivo de la Fundación Atlas para una Sociedad Libre, el año en materia económica “comenzó con fuerza y con el pie derecho” pero se desinfló al cierre.



“En la primera parte del año se cerró el tema de los holdouts, volviendo al mercado de crédito internacional, bajando y casi eliminando todas las retenciones y después con el sinceramiento del tipo de cambio. Pero cuando se recobró el crédito, el Gobierno entró en otro ritmo”, consideró a Info Región.



Y advirtió que, tras esas medidas, no se tomaron otras “para reactivar el sector privado”, con la sumatoria de que “la inflación se mantuvo alta”. “El nivel de actividad siguió en estancamiento, con lo cual se generó un malestar enorme en el sector privado”, apuntó.



En una reflexión similar, el director de Estudio Sur y ex subsecretario de Comercio Interior Juan Dumas señaló que el año que se va estuvo marcado por “decisiones transcendentes” que tuvieron como fin “corregir distorsiones que este Gobierno recibió como herencia del anterior”.



“De ahí la necesidad del arreglo con los holdouts, la salida del cepo cambiario y los ajustes parciales pero importantes de tarifas públicas, que estaban muy distorsionadas y generaban la necesidad de subsidios muy cuantiosos. También agregaría la reducción de las retenciones a la mayor parte del agro”, apuntó a este medio y admitió que “la consecuencia de esto, como de todo proceso de ajuste, fue el mantenimiento de la retracción económica por un lado y, por otro, un cierto éxito en la segunda parte del año de la reducción de la tasa inflacionaria”.



En esto último difiere Lozano, para quien las metas económicas planteadas por el Gobierno de Macri en 2016 de salir del estancamiento y reducir la inflación "no han sido logradas" y, por el contrario, las determinaciones en la materia “han sido de un fracaso absoluto”.



“El Gobierno dijo que venía a terminar con el estancamiento y con la inflación. El estancamiento se transformó en una brutal recesión, donde Argentina ha caído aproximadamente tres puntos del producto, desplomándose el consumo, la industria y la construcción, de la mano de la caída de los salarios, los planes sociales y las jubilaciones en su poder adquisitivo. En un contexto en el que se le ha otorgado primacía a la especulación financiera en divisas, donde se han elevado los costos financieros vía suba de las tasas de interés y se ha inducido a un proceso recesivo que es el que hasta hoy sigue gobernando la actividad económica del país”, disparó.



“El otro objetivo, que era terminar con la inflación, luego de las medidas adoptadas, como devaluación, quita de retenciones, ajustes tarifarios, permisividad para la evolución de los precios, etc, dieron como resultado que la inflación llegara a niveles del 8 por ciento mensual y 40 por ciento anual”, precisó y señaló que recién hoy gira en torno al 2%: “Es el mismo nivel de inflación que teníamos cuando se fue la gestión anterior de Cristina Fernández de Kirchner”.



“Esto es, no se superó el estancamiento, se deterioró la actividad económica. Y si creyéramos en los números oficiales presentados en el Presupuesto respecto de que en 2017 Argentina crecería un 3,5 por ciento, ese crecimiento se daría sobre la base de la caída de este año. O sea que simplemente estaríamos recuperando lo perdido y seguiríamos estancados”, fustigó en un duro análisis.



En eso sí coincide parcialmente Dumas, quien admite a este medio que “el Gobierno esperaba una reacción de la actividad económica que todavía no se dio”. “Hay un visión errada de lo que sería la evolución de la economía en el segundo semestre y estas expectativas están trasladadas de alguna manera a 2017”, señala.



Y en ese sentido, apunta que “hay razones para ser moderadamente optimistas”. “Sobre todo por el efecto del blanqueo, que va a ser más exitoso que lo que la gente y el Gobierno suponía. Me refiero, más que nada, al blanqueo de ahorros en el exterior, no por la confianza en este Gobierno sino por la presión internacional a través de la divulgación de los datos”, señaló y consideró que el mismo redundará “en un aporte de divisas importantes”.



Para Rapoport y Lozano, en cambio, las expectativas no son alentadoras. “Estamos volviendo a un nivel de endeudamiento que tiene los niveles de países europeos. Pretenden que un país pueda gobernarse como se gobiernan las grandes corporaciones, obteniendo grandes beneficios a costa de los demás. Pero cuando ocurre esto las corporaciones aplastan al resto de la economía”, advierte el primero.



En tanto que el también dirigente de Unidad Popular asegura que llegaremos a 2017 “con la misma situación en materia de estancamiento e inflación”. “Pero a esto hay que sumarle dos problemas nuevos: que se agravó el sufrimiento de la sociedad argentina y que en sólo seis meses se incrementaron en un millón trescientos mil personas más, los pobres, a razón de cinco por minuto”, destacó y también agregó “el aumento del nivel de endeudamiento, de aproximadamente 48 mil millones de dólares más en el curso del presente año”.



“Así que los objetivos enunciados no se han cumplido. Estamos exactamente igual pero con dos problemas nuevos: más pobreza y más deuda. El fracaso de 2016 es completo”, disparó.



Simonetta, en tanto, hizo eje en "enormes temas que aún quedan por resolver". "Especialmente algunos que afectan al sector privado. Sectores que han votado por Macri, pero que por el momento están sufriendo las consecuencias de la política económica de un 'cambiar sin cambios'", reflexionó y, como pendientes, resaltó la "presión fiscal y tributaria".



"Hasta el momento, vemos que Cambiemos tocó algunas cosas pero no se animó a cambiar otras, como el tema del gasto público. La presión fiscal en Argentina es más del 50% para el sector privado, lo cual quita competitividad", indicó.



Cintia Vespasiani