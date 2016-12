RUGBY

Bartoloni destacó la “experiencia increíble” vivida en Jaguares

El juvenil se consagró con Argentina XV en Montevideo. (Foto: UAR)

El pilar surgido de Pucará concluirá un 2016 que le dejó “alegría” por estar cerca de jugadores de “excelente nivel” en la franquicia argentina que disputó el Súper Rugby, además del “gran cierre de año” que significó el título con Argentina XV. “Crecí en el aspecto profesional sobre la importancia de los entrenamientos”, indicó, en diálogo con Info Región.

Cristian Bartoloni vive la etapa final de un año que le cambió radicalmente su carrera, al haber integrado el plantel de Jaguares que disputó el Súper Rugby (fue el jugador más joven del elenco, con 21 años) y finalizó en la tercera posición de la Conferencia África 2 con 22 unidades.



Además, el pilar fue parte de Argentina XV a lo largo de la temporada, aunque recién en el último certamen del año (la American Pacific Challenge, disputada en Montevideo) lograron consagrarse campeones.



“En cuanto a rendimiento personal como parte del juego, siento que crecí mucho en el aspecto de aprendizaje profesional sobre la importancia de los entrenamientos y la vida cotidiana, en la que me dedico exclusivamente al deporte”, señaló el juvenil, en diálogo con Info Región.



La franquicia



Bartoloni fue el integrante más joven del plantel que afrontó el primer año del equipo en el Súper Rugby, en el que transcurrió un certamen de adaptación, por lo que no lograron ingresar a la zona de playoff.



En ese sentido, el foward sostuvo: “Viví con mucha alegría el hecho de estar al lado de jugadores de excelente nivel, y mejorar cada día con ellos es una experiencia increíble para cualquier persona, así que lo tomé de esa forma”.



El surgido de Pucará remarcó los aspectos positivos de las vivencias: “Se aprenden cosas a diario, pero lo que más me quedó fue la manera con la que se siente el rugby a diario como una profesión, plenamente dedicados a lo que requiera el deporte”.



“Desde lo grupal, más allá de los resultados, es destacable que haya buen grupo humano en ambos equipos, ya sea en Jaguares o en Argentina XV, donde existe un ambiente saludable entre los jugadores”, puntualizó el juvenil.



Camiseta albiceleste



El pilar integró el equipo nacional que se consagró en Montevideo (al doblegar 27-26 a Fiji), aunque también fue convocado para la Nations Cup, en la que Argentina cayó en el encuentro decisivo (20-8 ante Rumania).



Con respecto a lo experimentado con el combinado argentino, el foward mencionó: “Tuvimos un gran cierre de año con la American Pacific Challenge, como consecuencia de que veníamos trabajando duro y mejorando detalles, por lo que en el último torneo del año se vio el resultado”.



“Concluimos el 2016 con una concentración senior que fue más que nada una minipretemporada para algunos chicos nuevos que se suman al sistema, pero siempre es bueno sumar y entrenar para mejorar en lo que haga falta”, concluyó Bartoloni, en charla con este medio.



GR de la redacción de Info Región.