Grigera: “Es utópico pensar en incorporaciones”

Sin modificaciones, el Taladro iniciaría la pretemporada el 4 de enero. (Foto: Prensa Banfield).

El vicepresidente de Banfield señaló que el fútbol argentino “no tiene previsibilidad” por lo que, por el momento, la institución no puede pensar en altas y bajas en el vigente mercado de pases. Ante el delicado presente económico que viven los clubes, remarcó: “No sólo es complejo por los jugadores, sino también por los empleados”.

Banfield vive una actualidad cargada de incertidumbre en torno a un mercado de pases que lo tiene inmóvil, sin incorporaciones ni desvinculaciones. En esa línea, la dirigencia del Taladro puso todas sus miradas en resolver, junto a sus pares de Primera División, la problemática económica que vive el fútbol nacional, en su relación con el gobierno y el pago por la televisación.



Al respecto, el vicepresidente del Taladro, Alejandro Grigera, analizó: “En una situación donde no sabemos cómo va a seguir todo es utópico pensar en incorporaciones, al menos en estas circunstancias del fútbol argentino. Siempre la idea es mantener la base, pero con lo que es hoy la relación del fútbol, AFA y gobierno, nada tiene previsibilidad”.



Consecuente esa visión, desarrolló: “La prioridad es ver si empieza el campeonato y si comienzan con la pretemporada los clubes, ahora está involucrado agremiados en un tema que es muy preocupante”.



“No sólo es complejo por los jugadores, sino también por los empleados. El gobierno no tiene noción que detrás de los jugadores que cobran una plata importante, están los que cortan el pasto, aquellos que dan de comer en las concentraciones, los utileros, UTEDYC, todos ellos viven del fútbol, no se toma dimensión de la gravedad que toma este proceso, cuando por escrito hubo una promesa de pago del 20 de diciembre y no se realizó”, insistió.



A la espera



Respecto a los nombres propios que podrían dejar de vestir la camiseta del Taladro, los casos de Walter Erviti y Carlos Matheu, son sobresalientes aunque por diversas circunstancias.



En torno al capitán, puso en duda su continuidad por una situación personal de disgusto con el ambiente del fútbol y la compleja actualidad de la actividad en el país. En contrapartida, el marcador central es sondeado por Peñarol de Uruguay, asimismo, desde el club desconocen cualquier tipo de contacto.



“Ambos tienen contrato con Banfield y por el momento no llegó ninguna oferta. La realidad es que el fútbol argentino como está no tiene previsibilidad, porque desconocemos cuando va a empezar el campeonato. Todos nuestros jugadores tienen contrato vigente, esperaremos a ver cómo se desarrollan los acontecimientos”, comunicó Grigera.



Horizonte complejo



A pocos días de volver a los trabajos en el predio de Luis Guillón (el 4 de enero Julio César Falcioni comenzará con la pretemporada al mando del grupo), aún no existe un acuerdo entre los clubes y el gobierno, en sintonía con el pago por los derecho de televisación que enmarcó el programa Fútbol Para Todos.



Como consecuencia, las instituciones, dependientes de ese ingreso, pusieron en duda la reanudación de la actividad oficial y ven “difícil” una solución inmediata.



En ese sentido, el dirigente banfileño aseguró: “En tanto no terminen de entender (el gobierno nacional) y pensar en la gente que vive del fútbol, hoy veo difícil una resolución. Sumado a las tantas informaciones que se dan por los medios contra los dirigentes del fútbol, y el ánimo en general, se vuelve más complicado”.



“No tiene que ver con el futbolista que gana un dinero que le permite tener respaldo, sino por los que están atrás que no tienen sus sueldos para pasar un buen final de año”, concluyó Grigera, en charla con este medio.



