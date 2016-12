PARITARIA BONAERENSE

Judiciales acordaron con el Gobierno bonaerense

La oferta fue aceptada por unanimidad.

Se formalizó el aumento de 36 por ciento, en el que se estableció además que lo negociado durante el segundo semestre sea retroactivo a agosto y que las paritarias del año próximo comiencen los primeros días de marzo.

La Asociación Judicial Bonaerense acordó con el Gobierno que encabeza María Eugenia Vidal un aumento de 36 por ciento anualizado.



La oferta se produjo a partir de algunas conversaciones que el gremio mantuvo con representantes del Ejecutivo. Es del 36 por ciento y entre los puntos más resonantes se encuentra el hecho de que todo lo discutido durante el segundo semestre sea retroactivo a agosto. Además, la paritaria 2017 comenzará a discutirse en los primeros días de marzo.



En diálogo con Info Región, el titular del gremio, Pablo Abramovich, expresó que “indudablemente hubo un conflicto de intereses de fondo en el que el Gobierno quería lograr el menor aumento posible”. “El Ejecutivo sabía que demorando la negociación y apelando al desgaste, e incluso intentando desprestigiar nuestra representatividad, iba a ponerse en una mejor situación, pero en el medio de eso se perdieron uno de cada casi cuatro días de trabajo y el Estado no asume su responsabilidad”, enfatizó.



En este sentido, aseveró que “se podrían haber obtenido los mismos resultados con menos daño si hubieran tenido una posición más responsable”.



Balance del aumento. Por otra parte, Abramovich consideró que el Gobierno se propuso una suba para los gremios no mayor al 25 por ciento y haber “obtenido un 36 es una conquista que refleja la capacidad de lucha y movilización”.



“Además, el promedio de las paritarias de trabajadores en la argentina está en orden al 33 por ciento, razón por la cual también estamos orgullosos de estar encima de la media en un año en el que todos los trabajadores perdieron poder adquisitivo con la inflación y la devaluación”, añadió.



Expectativas para el año que viene. Por último, Abramovich advirtió que el 2017 “va a ser complicado” porque la estrategia de Gobierno será similar a la de este año. “El Gobierno, al que la conflictividad laboral lo desdibujó, acordó una suma con algunos gremios del 18 por ciento, poniendo un piso bajísimo a las paritarias del año que viene”, puntualizó y lo atribuyó a la intención de "acordar con los gremios que aceptan el ajuste y a luchar enfáticamente contra quienes no se subordinan ante ellos”.







HPF de la redacción de Info Región.