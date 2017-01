ALMIRANTE BROWN

Bolettieri valoró que el Ejecutivo sancione a Edesur

El concejal massista y ex intendente destacó ante Info Región la medida del Ejecutivo de sancionar a la empresa por deficiencias en el servicio. "Ha recibido importantes sumas de dinero como para poner en óptimo servicio a la red de distribución”, apuntó. Resaltó el acuerdo salarial con el STMAB.

En diálogo con Info Región, el edil massista de Almirante Brown Daniel Bolettieri destacó la decisión del municipio de Almirante Brown de sancionar a la empresa Edesur ante las fallas en el servicio de energía eléctrica.



“Es una medida coincidente con algo que aplicamos cuando éramos gobierno en 2014 en salvaguarda de los intereses de la sociedad”, destacó a este medio Bolettieri, quien recordó que también le tocó "dar una solución a la problemática” y que no encontró respuestas por parte de las autoridades de la empresa prestadora del suministro eléctrico.



“Eso desencadenó que nosotros generásemos sanciones a la empresa, por eso veo muy bien que el intendente Mariano Cascallares tomé la misma iniciativa”, remarcó.



El ex jefe comunal consideró que Edesur “ha recibido importantes sumas de dinero como para poner en óptimo servicio a la red de distribución”. “Por eso, más allá de los errores que cometió el gobierno anterior de otorgarles subsidios sin corroborar el trabajo que debería realizar, la responsabilidad superior es la empresa”, completó.



Acuerdo con el STMAB. Por último, valoró el acuerdo alcanzado entre el gobierno municipal y el Sindicato de Trabajadores Municipales, que significa un incremento en los salarios del 18 por ciento para los empleados. No obstante, Bolettieri dejó entrever sus inquietudes.



Sostuvo que le causó “sorpresa el anticipar tiempos en pos de discutir la paritaria 2017” cuando, según el edil opositor, existe la posibilidad de hacerlo en los primeros meses del año “cuando se puede evaluar con elementos más sólidos lo que va a pasar durante todo el año”.



WS de la Redacción de Info Región