BALANCE

Tarifazo, inflación y un balance negativo por parte de consumidores

Balance negativo para los consumidores.

Las asociaciones que defienden los intereses de los consumidores calificaron negativamente el primer año de gestión de Mauricio Macri al enfatizar principalmente los reclamos en los aumentos en las tarifas y también en la pérdida del poder adquisitivo, producto de la inflación. Electrodependientes, capítulo aparte.

Las asociaciones que defienden los intereses de los consumidores tuvieron un año cargado de reclamos entre los se destacó sobre el resto el tarifazo y la inflación.



Es que una de las primeras medidas que tomó el gobierno fue quitar los subsidios a los servicios básicos como la luz, el gas y posteriormente el agua, situación que derivó en un abanico de críticas que apuntaron a la falta de “gradualismo” en la decisión. También hubo quejas por aumentos en el transporte.



En este sentido, las asociaciones que defienden los intereses de usuarios y consumidores coincidieron en diálogo con Info Región -en distintos diálogos a lo largo de todo el año- que era necesario hacer reajustes pero criticaron enfáticamente “haberlo hecho todo de golpe”.



Las boletas de luz llegaron en algunos domicilios con aumentos que –en algunos casos-sobrepasaron el 400 por ciento, incluso fue noticia un vecino de Banfield que logró obtener una medida cautelar que suspende el aumento de la empresa de agua Aysa, luego de que su factura haya llegado con 500% de aumento.



Luego de idas y vueltas por parte del gobierno y de distintas resoluciones judiciales se realizaron distintas audiencias públicas para escuchar todas las voces con respecto a las subas. En todas las jornadas las asociaciones enfatizaron sobre “la falta de tacto” del Ejecutivo nacional y advirtieron sobre la mala prestación de las empresas.



Críticas al gobierno nacional. El director de la Asociación de Defensa de los Derechos de los Usuarios y los Consumidores (ADDUC), Osvaldo Bassano, enfatizó en este sentido que “el Gobierno no es sensible a las necesidades de la gente” sino que “defiende a las corporaciones”.



Además, ya a principio de año advertía que el gobierno estaba "destruyendo todas las herramientas que los consumidores tenían para pelear por sus derechos”.



Por otra parte, el titular de Consumidores Libres, Héctor Polino, criticó el accionar del gobierno y aseveró que “el ajuste no puede ser superior a los aumentos salariales y jubilatorios de este año”.



“Los aumentos tienen que estar en relación a los aumentos de sueldo de los trabajadores en relación de dependencia y a aquellos acordados a los haberes jubilatorios, es decir, entre un 30/35% y un 30%, respectivamente”, apuntó



Sostuvo que los aumentos elevados pueden ser perjudiciales para el objetivo que se busca. “Si la suba fuera desproporcionada podría resultar el efecto contrario al que se persigue, es decir, que la suba torne impagable la tarifa y aumente el grado de incobrabilidad y entre menos dinero a las empresas”, advirtió..



Por su parte, el titular de Defensa de Usuarios y Consumidores, Pedro Busetti, enfatizó que los aumentos en los servicios básicos son “inaplicables” y cuestionó la insensibilidad social del Ejecutivo que conduce Mauricio Macri.



“El Gobierno ya estableció que en 2017 va haber dos aumentos de tarifa para la energía eléctrica, uno en abril y otro en octubre. Los trabajadores no han recibido una recomposición salarial y al usuario se le aumenta la luz, el gas, el agua, el transporte público, la telefonía fija, el subterráneo y más. Por todo eso, es imposible que el aumento pueda aplicarse”, completó.



Electrodependientes. Producto de los aumentos en los servicios y de la imposibilidad de poder pagarlos, se conoció la historia de Joaquín Stefanizzi, un pequeño de 2 años y medio que sufre "displasia e hipertensión broncopulmonar" y debe estar conectado las 24 horas a un concentrador de oxígeno.



Su familia luchó durante todo el año por ser incluidos en una tarifa social y enfrentó a la empresa Edesur que hasta llegó advertir sobre cortar el servicio de electricidad si la familia no saldaba una deuda de $5.535,76.



El reclamo se materializó en marchas y también en un proyecto de ley que tenía como objetivo amparar a los electrodependientes. Sin embargo, por el momento, la medida se encuentra frenada.



El papá de Joaco, Mauro Stefanizzi, explicó que “con la llegada del calor, se acentúan los cortes del servicio, sumando angustia e incertidumbre a lo que significa vivir día a día con la enfermedad de un hijo, internado en casa”. “Nuestros hijos necesitan de la luz para poder vivir”, expresó en diálogo con este medio al tiempo que remarcó su deseo de que durante el año próximo la situación cambie.







HPF de la redacción de Info Región.