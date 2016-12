NACIONAL B

Brown de Adrogué tuvo tres bajas

Grbec, Izaguirre y Rodríguez no continuarán en Brown.

Javier Grbec, Santiago Izaguirre y Joel Rodríguez dejaron de ser jugadores del Tricolor y, de esta manera, continuarán sus respectivas carreras en otra institución. En tanto, desde la Comisión Directiva comunicaron que están en la búsqueda de un defensor central y un delantero de área.

El plantel de Brown de Adrogué está en pleno receso de verano, recargando energías para lo que será la vuelta al trabajo, la cual se dará el 3 de enero en las instalaciones del Lorenzo Arandilla.



Sin incorporaciones hasta el momento, lo cierto es que el Tricolor tiene tres bajas para afrontar lo que será la segunda parte del campeonato del Nacional B: Javier Grbec, Santiago Izaguirre y Joel Rodríguez. De esta manera, los tres deberán continuar sus respectivas carreras en otra institución.



Poco rodaje



Las salidas de Brown se dieron, específicamente, por no haber demostrado el nivel que el director técnico, Pablo Vico, pretendía.



En ese sentido, Grbec, quien cuando arribó generó mucha ilusión por lo que había sido su anterior etapa (en el 2010-2011), fue el que más presencias tuvo en la primera etapa del campeonato: fue titular en cinco oportunidades (de los cuales terminó tres), ocupó 12 veces el banco de suplentes (en tres no ingresó) y convirtió un gol (el que sirvió para el agónico triunfo 3-2 ante Atlético Paraná).



Izaguirre, por su parte, tuvo menos participación, ya que fue titular en una oportunidad (a los 46 minutos salió del campo de juego), mientras que luego fue dos veces suplente (no ingresó). En tanto, Rodríguez ocupó el banco de relevos en una oportunidad y se va del Tricolor sin sumar minutos en cancha.



A la espera



El entrenador de Brown no ha recibido incorporaciones por el momento, pero dejó claro su pedido en cuanto a los puestos que pretende reforzar de cara al segundo tramo del campeonato: un defensor central y un delantero de área.



SC de la redacción de Info Región.