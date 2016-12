DIVISIÓN EN LA CGT REGIONAL DE LOMAS

Oyhamburú advirtió que “es imposible que haya dos CGT regionales”.

El titular de uno de los espacios de la central obrera a nivel local criticó con dureza al sector comandado por Carlos Costello (UOM), Verónica Dell Anna (Unión Ferroviaria) y Claudio Olivera (Sadop) quienes el miércoles formalizaron la división en Lomas de Zamora. “Había personas que no tienen nada que ver con la CGT”, sostuvo sobre el acto realizado en Temperley.

“Si uno ve las imágenes de ese encuentro, donde hay personas que no tienen nada que ver con la CGT, uno observa que no tuvo forma de un plenario gremial sino un acto político, visto que la CGT Regional se ha normalizado el 21 de diciembre con la presencia de Juan Carlos Schmid”, remarcó Sergio Oyhamburú, en diálogo con Info Región, al recordar el encuentro en el que fue proclamado titular de la Regional de la central obrera.



No obstante, el miércoles en la sede de Luz y Fuerza de Temperley se realizó otro Congreso Normalizador de la seccional de la central obrera gremial donde la facción que responde al secretario de Interior de la CGT nacional y también dirigente de la UOM, Francisco “Barba” Gutiérrez, conformó su triunvirato.



“Se avanzó sobre la constitución orgánica de nuestra lista, que cuenta con el aval de 48 sindicatos”, sostuvo Costello a lo que Oyhamburú le respondió: “Si tiene 48 sindicatos como dice, acá miente alguien. Además siempre un secretario general de la Regional fue titular en la seccional de su sindicato y ninguno de esos tres tienen esas condiciones”.



“Espíritu de unidad, no de amontonamiento”. Para el dirigente de Sanidad “todo lo que diga Costello corre por cuenta de él y cada uno se hará cargo de sus actos”. “¿Si la CGT a nivel nacional está unificada cómo va a avalar que en Lomas de Zamora haya dos facciones?”, se preguntó al tiempo que aseveró: “Es imposible que haya dos CGT regionales”.



“Si hay compañeros que no quieren ver la realidad, lo sentimos mucho. En nosotros, hay un espíritu de unidad y no de amontonamiento”, enfatizó.



Pese a que la realidad refleja que la unidad de la CGT a nivel nacional no logra replicarse por estos lares, según Oyhamburú, en su facción “están contemplados todos los sectores: los de Azopardo, Azul y Blanca y la mayoría de los de Alsina”. “Los demás (por Costello, Dell Anna y Olivera) son todos cartón pintado”, disparó.



