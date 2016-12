GREMIALES

"Hay dos CGT regionales en Lomas de Zamora”

El Congreso normalizador en Luz y Fuerza. La semana pasada hubo otro del sector de Oyhamburú en la sede de Azopardo.

Lo advirtió a Info Región el secretario general de una de las fracciones, Carlos Costello. El dirigente el miércoles quedó al mando, junto a Verónica Dell Anna (Unión Ferroviaria) y Claudio Olivera (Sadop), del triunvirato que comanda uno de los dos sectores. La semana pasada, los gremios liderados por Sergio Oyhamburú habían hecho lo propio en otro congreso normalizador.

“Hoy hay dos CGT regionales", fue tajante el dirigente de la UOM de Avellaneda y, desde el miércoles, uno de los tres secretarios generales de una de las fracciones de la CGT Regional, Carlos Costello, a Info Región. Es que, a diferencia de lo concretado a nivel nacional en agosto, en la región se confirmaron las diferencias internas que impiden la unidad.



“Se avanzó sobre la constitución orgánica de nuestra lista, que cuenta con el aval de 48 sindicatos”, sostuvo Costello que, en el Congreso normalizador realizado en la sede de Luz y Fuerza de Temperley, quedó al mando de la central local en un triunvirato que también integran Verónica Dell Anna (Unión Ferroviaria) y Claudio Olivera (Sadop).



Lo cierto es que la semana pasada se había realizado un plenario similar en la sede nacional de Azopardo, donde el otro sector de la CGT local, encabezado por Sergio Oyhamburú, también definió su consejo directivo con otras autoridades a la cabeza. De esta manera, la división en la CGT Regional local es un hecho.



“Ahora depende de la CGT nacional si va a darle la venia a los dos sectores o si van a llamar a una unidad”, disparó Costello, que responde al sector del secretario de Interior de la CGT nacional y también dirigente de la UOM, Francisco “Barba” Gutiérrez.



Según Costello, su sector integra a “48 sindicatos”. “Así que nuestra representación no es nada despreciable”, remarcó.



Aclaró que “no desconoce al sector de Oyhamburú en el sentido de que ahí hay sindicatos”. “Lo que sí rechazamos es el método para armar una CGT Regional”, cuestionó, al exigirle al dirigente de Sanidad “cumplir con la organicidad” del gremio.



“Hay cuestiones personales y políticas contra Oyhamburú. Al ser presidente del bloque FpV del Concejo Deliberante, prioriza lo partidario. Nosotros no, porque lo partidario lo ponemos como secundario”, explicó.



Para el metalúrgico, “esto no quiere decir” que desde su sector “no se haga política”. “Somos peronistas y la cuestión es que la CGT tiene que responder a los intereses de los trabajadores, antes que a los intereses políticos del partido”, aseveró.



El de ayer no fue el primer Congreso Normalizador de la CGT Regional ya que la semana pasada había realizado uno el sector de Oyhamburú en la sede nacional de Azopardo, con la presencia de Pablo Moyano y Juan Carlos Schmidt y la ausencia de Gutiérrez.



No obstante, para Costello “hay trabajadores que no se sienten representados por ese sector”. A la hora de explicar tales divergencias, sin embargo, sostuvo que la discordia “es más una cuestión de los dirigentes que de los trabajadores”. “De todas formas, nosotros estamos dispuestos a conversar en un marco de entendimiento y en forma igualitaria”, aclaró.



Consultado sobre los pasos a seguir, entendiendo que la regional Lomas de Zamora es la primera en la cual la unidad nacional no se replica, Costello no descartó que “de acá a marzo pueda aparecer una lista de unidad” aunque lo dejó en manos de los “dirigentes nacionales”.



WGS de la Redacción de Info Región