HOCKEY MASCULINO

González: “Ojalá sirva para fortalecerse”

El Taladro retomará los entrenamientos la primera semana de febrero.

El entrenador de hockey Banfield señaló que hicieron un torneo “excelente”, aunque lamentó el resultado final, con el que quedaron en la puerta del ascenso a la máxima categoría. “En todo el año perdimos dos partidos, ganamos 34 y nos quedamos con las manos vacías”, reconoció.

El primer equipo de hockey de Banfield está en período de descanso, luego de un paso trunco por la Primera B. En ese sentido, si bien llegaron a instancias de playoff, no lograron superar a Quilmes High School (cayeron por penales) y nuevamente tendrán que empezar de cero en su objetivo de sumarse a la elite de la liga.



“La sensación de todos es que hicimos un año excelente, pero uno cuando arranca la temporada tiene la ilusión de lograr un objetivo, el nuestro era ascender y no lo alcanzamos, así que si, somos estrictamente analítico es una temporada negativa, si evaluamos el proceso es más que positivo”, señaló Cristian González, en dialogo con Info Región.



En esa línea, el entrenador destacó los puntos sobresalientes de la temporada: “Se pudo mantener una identidad de juego, armamos un grupo homogéneo donde se incorporó a muchos chicos de la quinta división, lo cual es muy importante para foguearlos en su paso a mayores, también encontramos una disciplina que el equipo no tenía, la verdad es que estamos muy conformes”.



Traspié final



El cierre del torneo ubicó al Taladro en la segunda posición detrás de Universitario de La Plata, que lo aventajó por seis unidades. A partir de esa cosecha, el elenco que tiene su sede en Luis Guillón debió dirimir su futuro deportivo ante Quilmes High School en dos encuentros.



El primero marcó una leve diferencia para Banfield que superó a su rival 2-1. No obstante, en la vuelta la distancia fue la misma pero en beneficio del elenco de la A, que finalmente mantuvo la categoría al imponerse por medio de penales australianos.



Al respecto, González evaluó: “En todo el año perdimos dos partidos, ganamos 34 y nos quedamos con las manos vacías. Es una lástima pero el torneo es así, debieron haberlo revisado, encima ahora ya anunciaron que va a ser igual el próximo año, son las reglas y hay que adaptarse”.



“Teníamos mucha expectativa puesta en que este era el año y ahora nos dimos cuenta que nos faltan corregir un montón de cosas que sabíamos de ante mano que podían ser limitantes y, evidentemente, no fueron solucionadas, como por ejemplo trabajar con un coach para el equilibrio emocional, entre las dos finales tuvimos nueve tarjetas y te condiciona muchísimo, en el último partido de 70 minutos, en 29 estuvimos con un jugador menos. Son cosas que hay que modificar”, continuó.



Por otra parte, puntualizó en el aspecto mental: “Creemos que la diferencia que hubo con Quilmes High Scholl es que supieron manejar los momentos del partido porque hace años que vienen jugando para no descender y nosotros al revés, hace un tiempo se nos niega el ascenso, son mochilas diferentes”.



Por la revancha



El primero de febrero el plantel del Taladro volverá a los trabajos, una vez más para proponerse ascender de categoría, en un torneo que dará inicio el 4 de marzo. Nuevamente, de la mano del vigente cuerpo técnico, intentarán mantener la intensidad de trabajos y coronar el proceso cumpliendo el objetivo.



“El grupo está mentalizado que en el 2017 no nos puede ganar nadie, se cambió un montón la imagen del equipo y sienten que pueden. Es un mensaje esperanzador”, concluyó el entrenador albiverde, en charla con este medio.



LNR de la Redacción de Info Región.