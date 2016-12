TRAS LA SALIDA DE PRAT GAY

Macri: "Si no tengo resultados, haré otros cambios"

"Siempre que haya oportunidad para mejorar el equipo, se va a mejorar", aseveró Macri.

El Presidente lo advirtió tras los cambios que realizó en el gabinete económico y la salida de Alfonso Prat Gay. También se refirió al acto de violencia sufrido en Villa Traful, donde manifestantes arrojaron piedras al vehículo que lo transportaba. "No me resigno a que un grupo minoritario me impida estar en contacto con los argentinos", subrayó.

El presidente de la Nación, Mauricio Macri, se refirió a la agresión que sufrió el miércoles en Villa Traful, Neuquén por parte de un grupo de manifestantes. El Jefe de Estado señaló que no le preocupa su seguridad, aunque remarcó que el Gobierno se "ocupa" del tema y que los agresores "deberán sufrir las consecuencias".



"No me resigno a que un grupo minoritario me impida estar en contacto con los argentinos", señaló el primer mandatario en referencia a los manifestantes que arrojaron piedras al vehículo que lo transportaba, rompiéndole los vidrios.



Si bien siete personas fueron demoradas sospechadas de ser autoras de la agresión, ya se encuentran en libertad. "Los agresores fueron identificados y deberán sufrir las consecuencias", manifestó Macri.



El subsecretario de Seguridad de Neuquén, Gustavo Pereyra, confirmó los allanamientos para dar con la identificación de los agresores e indicó que las sospechas recaen sobre gremialistas de ATE.



En tanto, si bien el secretario general de ATE Neuquén, Carlos Quintriqueo, afirmó que un grupo de manifestantes del gremio realizó un "escrache" ante la llegada de Macri, el sindicato se despegó de la agresión.



Cambios en el Gabinete. "Si no tengo resultados, haré otros cambios", aseguró el jefe de Estado en declaraciones radiales. Y advirtió: "No creo en los cambios porque sí. Pero siempre que haya oportunidad para mejorar el equipo, se va a mejorar".



En dos entrevistas realizadas ayer, Macri dijo que fue él quien decidió desplazar a Prat-Gay, reemplazarlo por Nicolás Dujovne y desdoblar en dos la cartera económica. Señaló que el ministro saliente "nunca se sintió cómodo con el método de organización del gobierno".



En otro orden, negó que la llegada de Dujovne implique un cambio en la política económica y remarcó que continuará el "gradualismo".



"(Prat-Gay) nunca se sintió cómodo con el método con el que hemos organizado el Gobierno, eso repercutía en el funcionamiento del equipo y por eso es que decidí el cambio. Creo que hice lo mejor porque si hay alguien que no se siente cómodo con la forma en la que está organizado el trabajo, resiente el funcionamiento", explicó Macri.



También descartó la idea de que su gobierno cuente con un "superministro" de Economía al sostener que al país "no le fue bien" con gestiones como las de Alvaro Alsogaray, Domingo Cavallo, Roberto Lavagna y Axel Kicillof.



"Los superministros de Economía que tuvimos no nos fue bien. ¿Por qué están tan preocupados en volver a tenerlos? ¿Por qué tenemos que hacer bien lo que hacíamos mal si no funcionó?", planteó y completó: "Lo que funcionaba no lo toqué".