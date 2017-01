RECLAMOS SINDICALES

Doval: “Sigue habiendo mucho terror en la Municipalidad”

A pesar de haber aumentado su cantidad de afiliados a 3.500, el titular del STMA planteó que el Ejecutivo municipal “pone palos en la rueda” en las afiliaciones.

El secretario general del Sindicato de Trabajadores Municipales de Avellaneda (STMA), Hernán Doval, confirmó y celebró que el gremio volvió a superar los 3.500 afiliados. Sin embargo, cargó nuevamente contra el Ejecutivo de Jorge Ferraresi, que “genera serios problemas administrativos y pone palos en la rueda constantemente”.



“Nosotros les vamos a seguir dando servicios a los trabajadores, en la obra social, en la mutual, pero sigue habiendo mucho terror en la Municipalidad”, mencionó el gremialista.



Describió, en ese sentido, que “en Avellaneda, el intendente ha construido un mecanismo de clientelismo político con los trabajadores municipales, porque los tiene amenazados de que les saca las horas extras y para un trabajador, que en algunos casos es del 50 por ciento del sueldo”.



“Entonces yo me río cuando sale el Municipio a decir que un sindicato tiene tantos afiliados y el otro tiene tantos otros, ¿qué saben ellos cuántos afiliados tenemos nosotros? Hay un montón de compañeros que vienen a pagar voluntariamente el pago directo de la afiliación acá porque tienen miedo de que les aparezca el descuento en el recibo de sueldo”, afirmó Doval en diálogo con Info Región, y planteó que “es la manera en que se vive”.



Paritarias. Con respecto a la negociación salarial, que en otros municipios ya se definió, Doval indicó que espera “a que el Ministerio de Trabajo vuelva a convocar a las paritarias”.



“En la primera reunión paritaria nosotros dijimos que queríamos empezar a discutir el tema del salario y de los cesanteados y estamos esperando la segunda paritaria para poder discutir esos temas, mientras tanto, el municipio no tiene ninguna actitud de diálogo, aprieta a los trabajadores para que se desafilien y no respeta la libre afiliación de los compañeros”, aseveró Doval.



En ese sentido, reiteró que “tienen que sentarse en paritarias a discutir salarios, porque no es como era antes que el Municipio daba el aumento que quería. Se tiene que discutir en paritaria, porque hay una ley vigente y el Municipio la está incumpliendo”.



PR de la Redacción de Info Región