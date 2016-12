DERECHOS HUMANOS

“Este sitio sintetiza la lucha, el dolor y el compromiso con la vida”

El ex Pozo de Quilmes será declarado Sitio de la Memoria.

Lo aseguró Arturo Blatezky, presidente de la asociación civil Quilmes memoria, Verdad y Justicia, en la celebración por la declaración de Sitio de la Memoria en el ex Pozo de Quilmes.

A una semana de la aprobación por unanimidad en el Senado bonaerense de la ley que crea el sitio de la memoria en lo que fue el Pozo de Quilmes, se realizó una conferencia en la que destacaron la lucha y los frutos de los esfuerzos puestos al servicio de la memoria.



"Para nosotros es un sitio que sintetiza la lucha, el dolor y el compromiso con la vida. En cada uno de nuestros esfuerzos está cada uno de nuestros compañeros y compañeras desaparecidos. También nos impulsan a la alegría y la felicidad del pueblo argentino que sigue luchando", señaló Arturo Blatezky, presidente de la asociación civil Quilmes memoria, Verdad y Justicia.



"Pidió “un fuerte aplauso para los compañeros de la Comisión Provincial por la Memoria” por la ayuda brinda, y agregó: "Logramos unirnos de una forma muy profunda, sincera, de corazón, compañeros que venimos de distintas experiencias y que tenemos en común la celebración de la dignidad de nuestro pueblo. No importa lo que diga el gobierno: a los que cayeron pero están presentes y siguen luchando en nosotros no los vamos a olvidar. Que lo sepan los infames que pueden condenar a una pobre hermana aborigen sin pruebas o a los que pueden matar a un pibe simplemente porque se les da la gana".



Víctor Mendibil, presidente de la CPM, valoró "la unidad que han sabido construir desde este colectivo con tanta dignidad y diversidad”. “Esa es la unidad que tenemos que construir con nuestro pueblo para ir recuperando lo que es nuestro, por lo cual lucharon nuestros compañeros y compañeras, y el motivo por el que no olvidamos ni perdonamos", apuntó.



"La dictadura vino a secuestrar, torturar, matar y meter terror en las comisiones internas, en los sindicatos, en los organismos de derechos humanos; en ese marco es que nosotros hoy nos sentimos felices por la capacidad de ustedes de construir unidad y por la gestión que se ha hecho a nivel político: hemos logrado que la Legislatura de la Provincia apruebe por unanimidad la creación del sitio de la memoria y ahora podremos transformar ese edificio oscuro y sombrío en un lugar de vida para un futuro distinto", enfatizó.



Participaron también el sobreviviente Rubén Shell; el secretario de la CPM, Roberto Cipriano Garcia; y la directora general de Áreas, Sandra Raggio; además de vecinos, militantes sociales, gremiales, políticos y por los derechos humanos.