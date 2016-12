DENUNCIA DE NISMAN

"Los argentinos queremos la verdad”, dijo Macri.

Fue luego de que la Sala I de la Cámara de Casación Penal ordenara reabrir la denuncia contra la ex presidenta Cristina Kirchner que había iniciado el fiscal Alberto Nisman. La respuesta de Cristina.

El presidente Mauricio Macri destacó "la valentía y el coraje" de los jueces de la Sala I de la Cámara de Casación Penal que ordenaron el jueves reabrir la denuncia contra la ex presidenta Cristina Kirchner que había iniciado el fiscal Alberto Nisman, en la que la acusaba de haber acordado con Irán dejar de perseguir a los ciudadanos iraníes acusados por el atentado contra la AMIA.



Macri analizó la reapertura de la denuncia de Nisman y agregó que "la denuncia fue muy grave, hay que probarla, pero cerrarla de esa manera creaba más sospechas", al referirse a las resoluciones del juez Daniel Rafecas y de la Sala I de la Cámara Federal porteña, que la habían desestimado. "Los argentinos queremos la verdad. No necesitamos que nos traten como gente inferior porque no podemos asumir la verdad, la podemos asumir y lo podemos corregir", afirmó el Presidente.



La Sala I de la Cámara de Casación Penal ordenó el jueves investigar la denuncia que el fallecido fiscal Nisman presentó hace casi dos años contra la ex presidenta Cristina Kirchner por el supuesto encubrimiento del atentado a la AMIA, ocurrido en 1994. El máximo tribunal penal del país revirtió así las resoluciones de Rafecas -quien fue apartado de la investigación- y de la Sala I de la Cámara Federal porteña, integrada por Eduardo Freiler y Jorge Ballestero, que habían ordenado no avanzar con la producción de pruebas.



La respuesta de Cristina