EL DRAMA DE LOS SOBREVIVIENTES A 12 AÑOS

“Nosotros evitamos que haya más suicidios”

Son 17 los chicos que salieron con vida del boliche y meses o años después se suicidaron. El estrés pos traumático y las secuelas físicas y psíquicas los acorralan. “Hoy nos seguimos ayudando entre nosotros, como esa noche”, advierte a Info Región Daniela Sánchez, de Sobrevivientes zona Sur. Los riesgos aún presentes en los boliches.

Las víctimas de Cromañón son, hasta este 2016 que se va, 249. Si el 194 era terrible, los 38 padres que fallecieron después y los 17 sobrevivientes de la masacre que se quitaron la vida, lo vuelven inmundo, despótico, doloroso. Porque así como no se hizo algo para evitar la muerte esa noche del 30 de diciembre de 2004, la partida de 55 personas más da cuenta de una masacre que sigue dando sus coletazos.



La tristeza y el dolor hicieron lo propio con las decenas de padres y madres que no soportaron la ausencia, la impotencia y hasta la falsa culpa de no haber podido impedir lo que, en realidad, deberían haber impedido otros con pericia y responsabilidad. Pero en el caso de los sobrevivientes, la tragedia no sólo habla del estrés pos traumático crónico que sufren desde aquella jornada fatídica, sino también de la falta de sosiego, que deberían haber hallado en la contención por parte del Estado y la sociedad toda.



“Sobrellevar el 30 es bastante difícil. A mí como sobreviviente no me afecta hablarlo porque lo he hablado mucho y tengo muchos compañeros que me ayudan. Es un ida y vuelta constante. Pero estamos trabajando porque tenemos 17 sobrevivientes que se suicidaron y no podemos permitir que se vaya ninguno más”, señala a Info Región Daniela Sánchez, que integra “Sobrevivientes Cromañón Zona Sur” y la Coordinadora Cromañòn.



El dolor de lo que vivieron es mucho, difícil de poner en palabras. Pero es letal cuando se trata de chicos que sobrevivieron y optaron, aunque no parece ser la mejor palabra cuando no hay opción, por quitarse la vida. “Nosotros nos hacemos cargo de algo de lo que debería hacerse cargo el Estado porque esos 17 sobrevivientes se le suicidaron a un Estado que no está presente. Hoy en día, después de 12 años, nunca hizo nada por revertir la realidad de los sobrevivientes y los familiares”, señala Daniela.



Y señala una realidad que duele: “Hoy la realidad es que nosotros estamos al frente de evitar que otro compañero tome la decisión de irse. Y eso es lamentable”. “Nos ayudamos entre nosotros como nos ayudamos esa noche. El 50 por ciento de los pibes que murieron esa noche es porque volvieron a entrar a Cromañón más de 4 veces para salvar a otros. Hoy seguimos así”.



Desde la Coordinadora Cromañón piden una ley nacional que ampare a los sobrevivientes y afectados. “Reclamamos y exigimos que cada sobreviviente tenga garantizada una asistencia clínica y psíquica por las secuelas que tienen y el estrés pos traumático crónico que padecemos de por vida. Hay chicos que están a la deriva y en situaciones límite”, apunta Daniela.



Desde 2005 recibieron un subsidio de 600 pesos hasta 2013, cuando en la Ciudad de Buenos Aires se aprobó la Ley 4.786 de Reparación y Asistencia Integral a los sobrevivientes y familiares de víctimas de la tragedia. Lo cierto es que esa normativa nunca se reglamentó y ellos piden una ley nacional.



“Recibimos asistencia de salud por parte de Nación por un convenio con el Centro de Asistencia Ulloa pero, comparándolo con una ley, no es nada. Nos atendemos 70 sobrevivientes con un grupo de psicólogas que no dan abasto. Necesitan que la ley que está vigente se cumpla para poder organizar mejor los tratamientos”, detalló y ratificó que sólo en ese centro son atendidos gratuitamente.



Ante este panorama, y por cuestiones personales, hoy Sobrevivientes Zona Sur no realizará ninguna actividad. La Coordinadora, en tanto, realizó ayer un homenaje en Villa Devoto con bandas que tocaron en vivo.



Nocturnidad. Aunque Daniela observa que en los eventos multitudinarios y con mucha publicidad que se realizan en Capital se aumentaron los controles, asegura que esa situación no se repite en los boliches del Conurbano.



“En los boliches de la Provincia seguimos viendo las mismas irregularidades que en Cromañón. La Ciudad cumple ante eventos multitudinarios. Pero si vas a un boliche de mi barrio, en Banfield, la capacidad esta sobrepasada, los patovicas siguen golpeando a los pibes, la ambulancia no está en la puerta o no está el médico o no tiene los insumos necesarios para atender a una persona”, relata.



Cintia Vespasiani