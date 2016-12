PRIMERA DIVISIÓN

Lecchi: “Suspendimos la pretemporada del equipo”

El directivo reconoció la realidad que vive la institución.

El presidente de Temperley aseguró que el plantel volverá a los entrenamientos “en el club” y no viajará a Tandil, donde, a partir del 9 de enero, iba a realizar la parte más fuerte de los trabajos, como consecuencia de que la AFA “no paga” la deuda que mantiene con los clubes. Además, desmintió los rumores sobre una salida de Adrián Arregui.

Temperley vive días complicados en cuanto a su situación financiera, debido a que, al igual que el resto de los equipos argentinos, sufre el incumplimiento de la deuda que la AFA mantiene con las instituciones por lo correspondiente a los derechos de televisación.



Como consecuencia de ello, Alberto Lecchi confirmó la suspensión de la pretemporada que el plantel iba a realizar en Tandil (a partir del 9 de enero), en tanto que, por el momento, descartó la contratación de refuerzos.



El presidente analizó el presente que transita el Gasolero, en medio de las irregularidades económicas: “Si la AFA no nos paga, el club está para cerrar, así que aún menos pensamos en contratar alguna incorporación, de hecho ya suspendimos la pretemporada del primer equipo”.



“Teníamos todo planeado para que se diera en Tandil a partir del 9 de enero y no realizaremos el viaje, por lo que el plantel volverá a entrenar, pero lo hará en las canchas del club”, señaló el máximo dirigente, en diálogo con Info Región.



Rumores de mercado



Según se informó durante la semana, Adrián Arregui, uno de los puntos más altos que tuvo el Celeste en el semestre, contaría con chances de continuar su carrera en Colombia, más precisamente en el Júnior de Barranquilla.



Sin embargo, Lecchi desestimó, por el momento, la salida del mediocampista central: “Es todo mentira lo que se habla sobre una supuesta venta. No tenemos información sobre eso”.



“Si pagan lo que pretendemos por su ficha, no habrá problema en que se vaya a otra institución, pero todavía no recibimos ofertas por él. Ya sufrimos inconvenientes con la venta de (Federico) Crivelli (al Chiapas, de México), sobre la que aún no recibimos dinero, así que no cometeremos el mismo error”, comentó el directivo.



Problemas desmentidos



Luego de un semestre en el que se generaron disturbios en el club (a tal punto que el ex presidente Hernán Lewin renunció por amenazas), ayer surgió una versión que indicaba un robo sufrido en las actividades amateurs del Gasolero, por lo cual se culpaba a la barra brava.



En ese sentido, el mandatario resaltó: “Lo que se dijo es una mentira, debido a que nunca ocurrió tal hecho. Las disciplinas deportivas transitan su curso normal durante esta época del año”.



“Los barras no son socios y solo tienen acceso a las instalaciones los asociados, por lo que no cuentan con la posibilidad de ingresar. En cuanto a lo futbolístico, el derecho de admisión que actualmente está implementado es por parte de la APreViDe, luego de todo lo que aconteció en el club durante 2016”, concluyó Lecchi, en charla con este medio.



GR de la redacción de Info Región.