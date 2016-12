CAMBIOS EN EL GABINETE

Para De Mendiguren, “el Gobierno todavía no ha encontrado el rumbo”

"Lo peor es la indefinición en materia de política económica y ya lleva un año de gestión”, aseveró De Mendiguren.

En diálogo con Info Región, el diputado nacional por el massismo cuestionó la “improvisación” en la salida de Prat Gay. Advirtió, además, que el principal problema es que “la economía no arranca” e instó al Gobierno a “empezar a definirse”.

El diputado nacional del Frente Renovador y ex titular de la UIA, José Ignacio De Mendiguren, se refirió a la salida del ministro de Hacienda y Finanzas, Alfonso Prat Gay, y el nombramiento de dos nuevos ministros, Luis Caputo y Nicolás Dujovne, para reemplazarlo. Pero más allá de los nombres, el legislador consideró que “el Gobierno todavía no ha encontrado el rumbo”.



“Esperemos que esto signifique que el Gobierno empezará a definirse, porque lo peor es la indefinición en materia de política económica y ya lleva un año de gestión”, aseveró De Mendiguren en diálogo con Info Región.



Evaluó, en este marco, que “acá no hay un problema de personas en los cargos, sino de una economía que no arranca, de que a la gente la plata no le alcanza, de que la industria está con el 35 por ciento de su capacidad ociosa y de que la poca demanda que existe en muchos casos va a parar a las importaciones”.



La salida. Al respecto, el diputado opinó sobre la forma en que se fue Prat Gay y consideró que “no ha sido prolija”.



“Nos pareció más una improvisación, a pocos días de cerrar el año, con todo lo que esto implica, teniendo el blanqueo a la mitad, desde el sur de vacaciones el Presidente (Mauricio Macri) pidiéndole la renuncia al ministro da una sensación como de alguna improvisación”, criticó.



Apuntó, asimismo, que “lo que va a definir aparentemente el Gobierno ahora es si va por una política de más ajuste o una política corregir los desvíos macroeconómicos desde el crecimiento, es el debate que se va a poner ahora sobre la mesa”.



“El país hoy necesita más definiciones, más concentración de decisiones en pocas manos, tener interlocutores que puedan definir con más claridad los temas y no tan atomizado todo. Pero en vez de corregir eso, se sigue atomizando, ya pasamos a 23 ministerios”, disparó De Mendiguren.



Nuevos ministros. Por otro lado, brindó su mirada sobre los dos nombramientos que se anunciaron para ocupar el lugar de Prat Gay en un ministerio desdoblado: Luis Caputo y Nicolás Dujovne.



“Veo que es gente que viene más orientada a la valorización financiera, con el tema presupuestario y no con un conocimiento más profundo de los temas productivos, que es a lo que Argentina debe darle prioridad sí o sí”, planteó el dirigente de la UIA.



En ese sentido, advirtió que “el déficit fiscal de una economía que no arranca se vuelve infinito”. “Si no se revierte esta caída, todo va a menos, la productividad, el salario, la recaudación, por eso para nosotros no es que primero se sanea la moneda y después se crece, sino que la moneda se sanea cuando uno crece”, aseveró.



Pablo Rojas