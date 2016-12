TRAS EL VETO

Desde el Bauen advierten: "No vamos a tirar tantos años de lucha"

“No vamos a permitir que nos vengan a pisotear como lo han hecho siempre", enfatizaron.

En diálogo con Info Región, la presidenta de la cooperativa del Hotel, Eva Losada, recordó que "Macri ya había vetado el proyecto que había sido sancionado por la legislatura porteña", motivo por el que no los tomó por sorpresa el veto. La promesa es no bajar los brazos.

Luego del veto del presidente Mauricio Macri, que dejó sin efecto la ley que declara de utilidad pública y sujetas a expropiación las instalaciones del edificio del Hotel Bauen, y su entrega en comodato a la cooperativa de trabajo que lo gestiona desde 2003, sus trabajadores aseguraron que “no van a bajar los brazos”.



“El hotel da trabajo a 130 familias”, explicó la presidenta de la cooperativa del Hotel Bauen, Eva Losada, a Info Región, quien enfatizó que son “laburantes” que desde hace “muchos años pelean por llevar comida a la mesa”.



“La noticia nos dolió pero sabíamos que podía pasar. En el gobierno de la Ciudad Macri ya había vetado el proyecto que había sido sancionado por la legislatura porteña. El edificio es un bien público y es irrisoria la justificación que da el gobierno”, aseveró a este medio.



Enfatizó con que son “laburantes” y que luego de tantos años de lucha no van a “bajar los brazos”. “Vamos a ser una convocatoria artística porque no vamos a tirar tantos años de lucha, vamos a pelearla hasta el final. No vamos a permitir que nos vengan a pisotear como lo han hecho siempre”, apuntó.



El lugar. La cooperativa de Bauen, ubicado en Callao y Corrientes, significó la recuperación de los puestos de trabajo de más de 130 familias, tras el abandono patronal, en el 2001. Gracias a sus trabajadores se convirtió en estos 15 años en un ícono de la vida cultural de la Ciudad de Buenos Aires y en un ejemplo para el movimiento social de empresas recuperadas.



HPF de la Redacción de Info Región